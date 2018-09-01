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Sakarya'da 7 yerel gazete, pazar günleri çıkmayacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2018 11:54 | Son Güncelleme

SAKARYA'da 7 yerel gazetenin yönetimleri, personel iznindeki sorunlar ve kağıt maliyetlerinin artması nedeniyle pazar günü gazete çıkarmama kararı aldı.

Sakarya'da 7 yerel gazete, pazar günleri çıkmayacak

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'da 7 yerel gazetenin yönetimleri, personel iznindeki sorunlar ve kağıt maliyetlerinin artması nedeniyle pazar günü gazete çıkarmama kararı aldı.
Kağıt ve kağıt ürünleri piyasasında yaşanan ekonomik dalgalanma, Sakarya'da yerel gazeteleri de zora soktu. Kentte günlük yayınlanan 7 yerel gazete, kurumlarda personel izinleri konusunda yaşanan sorunu çözmek ve maliyetleri düşürmek için pazar günü yayına çıkmama kararı aldı. Pazar günleri çıkmayacak olan yerel gazetelerde çalışan tüm personel, bu karara göre artık Cumartesi günü izin yapacak.
Sakarya Gazeteciler Birliği Derneği Başkanı Zeki Aydıntepe, bu kararı yerel gazetelerdeki çalışma istikrarını yükseltmek adına aldıklarını belirterek, "Gazetelerin pazar günü çıkmayışı, gün olarak ileri sürülen şartlardan değil, haftalık izin programında çalışanlarımızın oluşturduğu izin kargaşasına son vermek ve gazetede çalışma barışı açısından istikrara kavuşmak açısından verilen bir karardır. Herkesin aynı anda, aynı günde, aynı şekilde izinli olmasının getireceği olumlu yaklaşımdan dolayı, buna ek olarak genel piyasa koşullarının yarattığı olumsuzluktan dolayı bu kararı almış bulunuyoruz" dedi.
Kağıt piyasasında yaşanan ekonomik dalgalanmanın da bu kararı almalarında etkili olduğunu ifade eden Aydıntepe, şöyle konuştu:
"Esasında Sakarya'da önceleri, 1980'li yılların ilk yarısında akşam gazeteleri vardı, bunlar hafta sonları çıkmazlardı. Daha sonra ofset tekniğiyle yayın hayatına geçilince, yerel gazeteler de ulusal mantığa göre yayın yapmaya başladı. Yerel gazetenin Anadolu'da uzun süre, yarım asrın ötesinde olan geçmişinde yapılan zorlu gazetecilik anlayışıyla bugünlere gelen biz, gazetelerde izin konusu sorun oluşturduğu için ortak bir noktada buluştuk. Bu karar uzun soluklu olmayabilir, eğer gazetelerin yararına ve menfaatine olmazsa geri dönülebilir. Bugün için bu kararın gazetelere faydalı olacağına inanıyorum. Piyasada yaşanan dalgalanma da bu kararın verilmesine etkili olmuştur."

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