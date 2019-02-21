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Sakarya’da 73 iş yeri ve ikamet fuhuştan 90 gün mühürlendi

YAŞAM HABERLERİ  | 21.02.2019 10:13 | Son Güncelleme

Sakarya’da 2018-2019 yılları içerisinde fuhuşa yönelik yapılan operasyonlarda 35 yabancı uyruklu kadın sınır dışı edildi, 16 şahıs da tutuklandı.

Sakarya’da 2018-2019 yılları içerisinde fuhuşa yönelik yapılan operasyonlarda 35 yabancı uyruklu kadın sınır dışı edildi, 16 şahıs da tutuklandı. Fuhuş yapıldığı belirlenen 73 iş yeri ve ikamet ise 90 gün süreyle mühürlendi.
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ile Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 2018-2019 yılları içerisinde sosyal medya ve uygulamalar üzerinden ilan yayınlayarak fuhuş yaptıkları tespit edilen şahıslara yönelik operasyonlar gerçekleştirdiler. Gerçekleştirilen operasyonlarda, toplamda 231 şahsa işlem yapıldı. Operasylar kapsamında 125 bin 275 TL para cezası kesildi. 35 yabancı uyruklu bayan şahıs sınır dışı edildi. Fuhuşa aracılık ve yer temin etmekten yakalanan 25 şahıstan 16’sı tutuklandı, 9’u ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Toplamda 73 iş yeri ve ikamet ise 90 gün süreyle mühürlendi.

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