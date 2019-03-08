HABER

Sakarya’da 73 kilo 260 gram eroin ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 08.03.2019 22:32 | Son Güncelleme

Sakarya polisinin düzenlediği operasyonda 141 paket halinde 73 kilogram 260 gram eroin ele geçirilirken, 7 kişi gözaltına alındı.Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Hendek ilçesi Küçük Sanayi Sitesi içerisinde uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi.

Sakarya polisinin düzenlediği operasyonda 141 paket halinde 73 kilogram 260 gram eroin ele geçirilirken, 7 kişi gözaltına alındı.
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Hendek ilçesi Küçük Sanayi Sitesi içerisinde uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi. Ekipler, N.F.K’nın (30) kullanımında bulunan araçta yapılan aramada araçta zulalanmış vaziyette 141 paket halinde daralı ağırlığı 73 kilo 260 gram gelen uyuşturucu eroin maddesi ele geçirildi. N.F.K. ile yanında bulunan eşi T.K(24) uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı. N.F.K. ile bağlantılı olduğu tespit edilen T.O., (27), E.N.K.,(35), H.İ.K(38), N.A(66), A.O(67) olmak üzere toplamda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden N.F.K., T.O., E.N.K., H.i.K., A.O. tutuklanırken, T.K. ve N.A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

PARTNERHer evde bulunuyor! Bakın nasıl üretiliyormuşHer evde bulunuyor! Bakın nasıl üretiliyormuş
Uçurumdan yuvarlanan taksideki 2 kişiyi itfaiye kurtardıUçurumdan yuvarlanan taksideki 2 kişiyi itfaiye kurtardı
Çanakkale’deki silahlı soyguna 4 tutuklamaÇanakkale’deki silahlı soyguna 4 tutuklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Pompalı tüfek dehşeti! Oğlu için canını hiçe saydı

Pompalı tüfek dehşeti! Oğlu için canını hiçe saydı

Küfür iddiası Aydınus'u yaktı!

Küfür iddiası Aydınus'u yaktı!

'2 anket yaptırdım, bunda da önde çıktım'

'2 anket yaptırdım, bunda da önde çıktım'

Yeni askerlik sisteminde bedelli askerlik ücreti belli oldu

Yeni askerlik sisteminde bedelli askerlik ücreti belli oldu

Fenerbahçe'de kavga şoku

Fenerbahçe'de kavga şoku

Erdoğan: Bu trenden inenler bir daha bu trene binemez

Erdoğan: Bu trenden inenler bir daha bu trene binemez

İlginizi Çekebilir

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Uyuşturucu satıcıları böyle yakalandı

Uyuşturucu satıcıları böyle yakalandı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Kızına cinsel istismarla suçlanan babaya 33 yıl 9 ay hapis

Kızına cinsel istismarla suçlanan babaya 33 yıl 9 ay hapis

Yer: Adana! Rezidansta korkunç olay

Yer: Adana! Rezidansta korkunç olay

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Alkol alıp yolun ortasında sızınca feci şekilde öldü

Alkol alıp yolun ortasında sızınca feci şekilde öldü

Cezayir uyruklu genç 30 Euro için bıçaklandı

Cezayir uyruklu genç 30 Euro için bıçaklandı

'Platonik aşk' dehşetinde 8 yıl istendi, korku içinde çağrı yaptı : Çıkarsa beni öldürür

Yolunu kesti, bu hale getirdi! Şimdi ise...

Malatya'da evde doğal gaz patlaması: 1 ölü, 3 yaralı

Malatya'da evde doğal gaz patlaması: 1 ölü, 3 yaralı

Bursa'da lüks rezidansta intihar!

Bursa'da lüks rezidansta intihar!

Liseli kızdan neşterli dehşet!

Liseli kızdan neşterli dehşet!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.