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Sakarya'da 73 kilo eroin ele geçirildi: 5 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 09.03.2019 00:29 | Son Güncelleme

SAKARYA’nın Hendek ilçesinde, polisin araçta yaptığı aramada 73 kilo 260 gram eroin ele geçirilirdi, 5 kişi tutuklandı.

Sakarya'da 73 kilo eroin ele geçirildi: 5 tutuklama

Kadir KAZIN/HENDEK (Sakarya), (DHA)- SAKARYA’nın Hendek ilçesinde, polisin araçta yaptığı aramada 73 kilo 260 gram eroin ele geçirilirdi, 5 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ihbarı değerlendirerek, Hendek Küçük Sanayi Sitesi içerisinde N.F.K. (30) yönetimindeki aracı durdurdu. Yapılan aramada aracın farklı yerlerine zulalanmış halde 141 paket toplam 73 kilo 260 gram eroin ele geçirildi. N.F.K. ve yanında bulunan eşi T.K. (24) uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı. Olayla bağlantıları oldukları tespit edilen T.O. (27), E.N.K. (35), H.İ.K. (38), N.A.(66) ve A.O.(67) de gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen N.F.K., T.O., E.N.K., H.İ.K. ve A.O. tutuklanırken, T.K. ve N.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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