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Sakarya'da ağabey- kardeşin acı kaderi

YAŞAM HABERLERİ  | 29.03.2019 12:22 | Son Güncelleme

SAKARYA'nın Arifiye ilçesinde, kontrolden çıkıp, TIR'a çarpan otomobilin sürücüsü İsmail Avcı (55), yaşamını yitirdi.

Sakarya'da ağabey- kardeşin acı kaderi

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA) - SAKARYA'nın Arifiye ilçesinde, kontrolden çıkıp, TIR'a çarpan otomobilin sürücüsü İsmail Avcı (55), yaşamını yitirdi. İsmail Avcı'nın direksiyon başında kalp krizi geçirmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, kardeşi Hasan Sami Avcı'nın (49) da 35 gün önce geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.
Kaza, dün, Arifiye'ye bağlı Aşağı Kirazca Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Sanayi sitesindeki iş yerine gitmek için yola çıkan İsmail Avcı'nın kullandığı, plakası öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkıp, TIR'a arkadan çarptı. Kazada 3 çocuk babası İsmail Avcı yaşamını yitirirken, direksiyon başında kalp krizi geçirmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruldu. Avcı'nın, önceki gece yüksek tansiyon rahatsızlığı nedeniyle hastaneye gittiği ve kendisine müdahale edildiği öğrenilirken, ölüm nedeni otopsi sonucu belli olacak.
KARDEŞİ 1 AY ÖNCE KALP KRİZİNDEN ÖLMÜŞ
Öte yandan İsmail Avcı'nın sanayi sitesindeki iş yerinde birlikte çalıştığı kardeşi Hasan Sami Avcı'nın da 35 gün önce, camide namaz kılarken, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.
İsmail Avcı'nın, Karaçam Kestanelik Camii'nde, cuma namazının ardından öğle vakti kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verileceği öğrenildi.

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Sakarya'da ağabey- kardeşin acı kaderiSakarya'da ağabey- kardeşin acı kaderiSakarya'da ağabey- kardeşin acı kaderi

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