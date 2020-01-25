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  4. Sakarya’da ahşap palet fabrikasında yangın (1)

Sakarya’da ahşap palet fabrikasında yangın (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 17:47 | Son Güncelleme

SAKARYA’nın Arifiye ilçesinde bulunan bir ahşap palet fabrikasında yangın çıktı.

Güven HASBAŞ/ARİFİYE(Sakarya), (DHA)- SAKARYA’nın Arifiye ilçesinde bulunan bir ahşap palet fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.
Öğleden sonra, Arifiye Hanlı Merkez Mahallesi Birlik Sokak’ta bulunan bir ahşap palet fabrikasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, ihbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Dumanlar gökyüzüne yükselirken, itfaiye ekipleri yanan paletleri söndürmek için çalışıyor. Söndürme çalışmalarına devam ediliyor.

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