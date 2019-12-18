HABER

Sakarya’da akıl almaz olay kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.12.2019 02:45 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bulunan bir restoranda bebek sandalyesine çarpan 17 yaşındaki garsonun 2 müşteri tarafından darp edildiği akıl almaz görüntüler iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.Olay, 8 Aralık Pazartesi günü Adapazarı ilçesi Çark Caddesi’nde bulunan bir restoranda yaşandı.

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bulunan bir restoranda bebek sandalyesine çarpan 17 yaşındaki garsonun 2 müşteri tarafından darp edildiği akıl almaz görüntüler iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Olay, 8 Aralık Pazartesi günü Adapazarı ilçesi Çark Caddesi’nde bulunan bir restoranda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, restoranda garson olarak çalışan 17 yaşındaki İbrahim A. masaların arasından geçmek istediği esnada bebek sandalyesine çarptı. Çarpmanın etkisiyle sandalyenin yanında duran bebeğin yere düşmesi sonucunda dede Dursun K. garsona tepki gösterdi. Garson özür dileyerek çarptığı bebek sandalyesini düzeltti. Bu esnada bebeğin 26 yaşındaki babası Erol K., garsona saldırdı. Garsonun, baba ve dedenin saldırısına uğradığı anlar saniye saniye kaydedildi.
Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde; bebek sandalyesine çarpan garsonun dönerek sandalyeyi düzelttiği esnada baba ve dede tarafından darp edildiği anlar ve restorandaki diğer kişilerin kavgayı ayırmaya çalıştığı anlar yer aldı.
Öte yandan, olay sonrasında hastaneye kaldırılan garson İbrahim A.’nın, 8 gün iş göremez raporu aldığı öğrenilirken, polis ekipleri tarafından ifadeleri alınan baba ve dede serbest bırakıldı. Konuyla ilgili inceleme sürüyor.

PARTNERHem tasarladı hem giydi! Hem tasarladı hem giydi!
40 yaşındaki adamın öldüğü, koku apartmana yayılınca ortaya çıktı40 yaşındaki adamın öldüğü, koku apartmana yayılınca ortaya çıktı
Balıkesir'de bir kadın pompalı tüfekle öldürüldüBalıkesir'de bir kadın pompalı tüfekle öldürüldü
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Zengin eşten sonra modacı kardeşiyle gündemde

Zengin eşten sonra modacı kardeşiyle gündemde

'Ne kadar iğrenç bir şey ben utanıyorum'

'Ne kadar iğrenç bir şey ben utanıyorum'

Meteoroloji'den sis uyarısı!

Meteoroloji'den sis uyarısı!

Skandal tasarı kabul edildi! Türkiye'den ABD Senatosu'na tepki

Skandal tasarı kabul edildi! Türkiye'den ABD Senatosu'na tepki

'Dramatik düşüş kesin' dedi, son anket sonuçlarını duyurdu

'Dramatik düşüş kesin' dedi, son anket sonuçlarını duyurdu

ABD'den flaş açıklama: Yönetimin pozisyonu değişmedi

ABD'den flaş açıklama: Yönetimin pozisyonu değişmedi

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İngiliz ajan ölü bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu

İngiliz ajan ölü bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İzmir’de deprem

İzmir’de deprem

Gaziosmanpaşa'da hareketli dakikalar!

Gaziosmanpaşa'da hareketli dakikalar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kütahya'da FETÖ'nun askeri yapılanmasına operasyon: Çok sayıda gözaltı var!

FETÖ'nun askeri yapılanmasına operasyon!

Gazze, 20 yıl sonra yeni sivil savunma araçlarına kavuştu

Gazze'de 20 yıl sonra bir ilk! Şehre giriş yaptılar!

AVM'nin dış cephesine yılbaşı süsü yapılırken vinç devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

AVM'de facia! Devrilen tonlarca ağırlıktaki vinç sonu oldu!

Çavuşoğlu Irak, Ürdün ve Lübnanlı mevkidaşlarıyla bir araya geldi

Çavuşoğlu Irak, Ürdün ve Lübnanlı mevkidaşlarıyla bir araya geldi

Trafik polislerince uygulama bölgesinde bulunan 10 bin lira sahibine teslim edildi

Polisler görüntüleri izler izlemez karakola çağırdı!

Trump'tan Temsilciler Meclisi Başkanı'na azil sürecine tepki mektubu!

Trump'tan açık mektup: Protesto ediyorum

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.