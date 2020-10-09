HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sakarya’da akıllara durgunluk getiren kaza

Sakarya’da akıllara durgunluk getiren kaza

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2020 16:51 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan cip önce servis otobüsüne daha sonrasında ise taksi durağına çarparak yan yattı.

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan cip önce servis otobüsüne daha sonrasında ise taksi durağına çarparak yan yattı. Meydana gelen kazada devrilen cip sürücüsü kazayı burnu bile kanamadan atlatırken, şaşkınlık oluşturan kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kaza, Adapazarı ilçesi Sakarya Caddesi Yeni Cami mevki’inde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Muhittin Keleş idaresindeki 54 ABV 726 Suzuki marka cip, sürücüsünün kapıyı kapatmaya çalıştığı esnada aracın kontrolünü kaybetmesi sonucu önce yolda seyir halindeki servis otobüsüne daha sonrasında ise taksi durağına çarparak yan yattı. Kaza sonrasında araçta sıkışan sürücünün yardımına ilk olarak durumu gören çevredeki vatandaşlar koştu. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Kapıları, camları açan vatandaşlar ve itfaiye erleri sürücüyü sıkıştığı yerden çıkarttı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücü sağlık ekiplerince olay yerinde tedavi edildi. Yaşadığı kaza anını anlatan cip sürücü Muhittin Keleş, “Yola çıkayım derken kapı açık kaldı. O esnada kaza oldu. Kendimde bir şey yok yaralı değilim Allah’a şükür” derken, kazayı gören Ömer Pınarlı isimli vatandaş ise, “Kaza sonrası şoför aracın içerisinden zor çıktı. Seyir halindeki minibüs çarpınca, araç yan yattı. Ben kaza anında yolun karşısından geçiyordum” diye konuştu.

Kaza anı kameraya yansıdı
Öte yandan, meydana gelen ilginç kaza ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; kapısı açık bir halde aracın hakimiyetini kaybeden sürücünün önce servis aracına daha sonrasında ise taksi durağına çarparak yan yatması ve çevredeki vatandaşların sürücüye yardım etmek için koşması yer alıyor. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Koronavirüs ciltte kaç saat yaşıyor? İşte çarpıcı sonuç Koronavirüs ciltte kaç saat yaşıyor? İşte çarpıcı sonuç
İstanbul'da sular ne zaman gelecek?İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
F1 yarış pilotlarının aldıkları ücretlerF1 yarış pilotlarının aldıkları ücretler
1/
En Çok Okunan Haberler
Kırıkkale'de sahte içki 7 kişinin ölümüne yol açtı! Valilik'ten açıklama
Kırıkkale'de sahte içki 7 kişinin ölümüne yol açtı! Valilik'ten açıklama
Büyük panik! Yanmaktan son anda kurtuldular
Büyük panik! Yanmaktan son anda kurtuldular
Aracı olan herkesi ilgilendiriyor! İptal edildi...
Aracı olan herkesi ilgilendiriyor! İptal edildi...
Bülent Ersoy'un gençlik fotoğrafı! Değme mankenlere taş çıkardı
Bülent Ersoy'un gençlik fotoğrafı! Değme mankenlere taş çıkardı
Bir ilde daha koronavirüs önlemi! 15 gün süreyle yasaklandı
Bir ilde daha koronavirüs önlemi! 15 gün süreyle yasaklandı
Yaptıkları iğrençlik, Rüzgar ölmeden önce ortaya çıktı
Yaptıkları iğrençlik, Rüzgar ölmeden önce ortaya çıktı
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Sıfır otomobil alıp hayatının şokunu yaşayan adama ikinci şok
Sıfır otomobil alıp hayatının şokunu yaşayan adama ikinci şok
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Eşini eve kilitleyip kerpetenle ayak tırnaklarını çekti
Eşini eve kilitleyip kerpetenle ayak tırnaklarını çekti
Meteoroloji uyardı: Yarın başlıyor
Meteoroloji uyardı: Yarın başlıyor
Günlük 38 bin lira kazanan tefeci polise yakalandı
Günlük 38 bin lira kazanan tefeci polise yakalandı
Diğer Haberler
Pınar Gültekin'i vahşice öldüren Cemal Metin Avcı'dan tüyler ürperten ifade
Pınar Gültekin'i vahşice öldüren Cemal Metin Avcı'dan tüyler ürperten ifade
Son dakika! Türkiye'den yeni NAVTEX ilanı
Türkiye'den Lozan NAVTEX'i
İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 9 Ekim İSKİ su kesintisi listesi!
İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
Koronavirüs testi pozitif çıkan CHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık yoğun bakıma alındı
Koronavirüse yakalanan CHP'li vekil yoğun bakıma alındı
Bakan Akar'dan Türkiye-Yunanistan görüşmesine ilişkin açıklama
Bakan Akar duyurdu: İlk toplantı gerçekleşti
Taksim'de gece yarısı operasyonu! İBB ekipleri tezgahları topladı
Ter: Taksim... Bir gecede hepsi toplandı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.