Sakarya’da akıllara durgunluk veren kaza: Seyir halindeki araçların önüne atladı

Sakarya’nın Erenler ilçesinde akıllara durgunluk veren bir kaza yaşandı. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen genç, seyir halindeki araçların önüne attı, yetmedi "Ben hala ölmedim mi?" diyerek ardından diğer şeritteki aracın da önüne atladı. İki farklı otomobilin önüne atlayan şahıs ölümden dönerken yaralı olarak hastaneye sevk edildi.

İlginç kaza, Erenler ilçesi Hacıoğlu Mahallesi Sakarbaba Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde şehir merkezi istikametine doğru seyir halinde olan Günay Şenyiğit idaresindeki 54 GD 793 plakalı otomobilin önüne psikolojik sorunları olduğu iddia edilen S.K. isimli kişi atladı. Sürücü şahsı görerek karşıya geçeceğini düşündü ve aracını yavaşlattı. Buna rağmen aracın üzerine gelmeye devam eden S.K., çarpmanın etkisi ile yere düştü. Sürücü Şenyiğit, kazazedenin yanına gittiği esnada S.K., iddiaya göre; “Ben hala ölmedim mi?” diyerek ayağa kalktı ve karşı şeritten gelen farklı bir aracın önüne atladı. 2 farklı otomobilin önüne atladığı kazada yaralanan S.K. için bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerce ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.