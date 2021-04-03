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Sakarya’da akıllara durgunluk veren kaza: Seyir halindeki araçların önüne atladı

03.04.2021 20:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya’nın Erenler ilçesinde akıllara durgunluk veren bir kaza yaşandı.

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Sakarya’nın Erenler ilçesinde akıllara durgunluk veren bir kaza yaşandı. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen genç, seyir halindeki araçların önüne attı, yetmedi "Ben hala ölmedim mi?" diyerek ardından diğer şeritteki aracın da önüne atladı. İki farklı otomobilin önüne atlayan şahıs ölümden dönerken yaralı olarak hastaneye sevk edildi.

İlginç kaza, Erenler ilçesi Hacıoğlu Mahallesi Sakarbaba Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde şehir merkezi istikametine doğru seyir halinde olan Günay Şenyiğit idaresindeki 54 GD 793 plakalı otomobilin önüne psikolojik sorunları olduğu iddia edilen S.K. isimli kişi atladı. Sürücü şahsı görerek karşıya geçeceğini düşündü ve aracını yavaşlattı. Buna rağmen aracın üzerine gelmeye devam eden S.K., çarpmanın etkisi ile yere düştü. Sürücü Şenyiğit, kazazedenin yanına gittiği esnada S.K., iddiaya göre; “Ben hala ölmedim mi?” diyerek ayağa kalktı ve karşı şeritten gelen farklı bir aracın önüne atladı. 2 farklı otomobilin önüne atladığı kazada yaralanan S.K. için bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerce ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ben hala ölmedim mi, diyerek diğer şeritteki aracın önüne atladı
Kaza anını anlatan Hüsamettin Ay isimli vatandaş, “Psikolojik sorunları olduğunu düşündüğümüz genç kardeşimiz önce karşı istikamette seyir halinde olan aracın önüne atladı, o esnada şoför arkadaşımız kaçabilmek için sağa sola gitti. Ona rağmen hafiften çarptı ona ve aracını sağ tarafa çekti. Daha sonra refüje oturdu aracın önüne atlayan arkadaş o esnada teselli ettiler arkadaşı. Biranda ben hala ölmedim mi, diye ayağa kalktı ve koşarak diğer şeritten gelen aracın önüne atladı. Çarpmanın etkisi ile çocuk havalandı ve yere düştü. Daha sonrasında ambulans geldi. Bile bile seyir halindeki araçların önüne attı kendini. Şaşılacak bir durum yani, nasıl böyle bir şey yapıyorsun, adamlara yazık yani ben şoförlere daha çok acıyorum” dedi.

Seyir halindeyken önüme çıktı
Kazaya karışan sürücü Günay Şenyiğit ise, “Seyir halindeydim arkadaş önüme çıktı, karşıya geçmedi yavaşladım geçsin diye. Sağ tarafa geçtim sağa geldi, sol tarafa geçtim sola geldi. Sonrasında sabit kaldı bende frene bastım ama çarptım. Kaza sonrasında arkadaşı aldık kenarı, bir şeyi yoktu annesinin numarasını istedim ve nerede oturduğunu sordum. O esnada aracımı kenarı aldım. O sırada arkadaş tekrar kalkarak karşı şeritten gelen aracın önüne atladı. Sonrasında ise ambulans gelip hastaneye sevk etti” diye konuştu.

Polis ekipleri, çevredeki görgü tanıklarının ifadelerini alarak konu ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

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