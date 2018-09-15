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Sakarya'da akü hırsızlığı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2018 19:04 | Son Güncelleme

Park halindeki araçlardan akü çaldıkları öne sürülen 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı

Sakarya'da akü çaldıkları iddiasıyla yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Arifiye ve Adapazarı ilçelerinde farklı tarihlerde park halindeki araçlardan akü çalınması üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çok sayıda güvenlik kamerasını inceledi.

İncelemeler neticesinde şüphelileri tespit eden ekipler, yaptıkları operasyonla daha önce hırsızlıktan kayıtları bulunan O.K. (23), U.T. (29), E.Ö. (32) ve B.D'yi (32) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, cumhuriyet savcısının sorgusunun ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak Ferizli Cezaevi'ne gönderildi.

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akü hırsızlığı sakarya

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