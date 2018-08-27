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Sakarya'da "Amerikan beyaz kelebeği" ile mücadele

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2018 13:22 | Son Güncelleme

Karasu ve Kocaali ilçelerinde, fındık başta olmak üzere birçok ağaç ve bitki türüne verdiği zararla verim kayıplarına sebep olan "Amerikan beyaz kelebeği" sorununa çiftçiler çözüm bekliyor - Kocaali Ziraat Odası Başkanı Tamer Tunca: - "Mühendislerimizle bir dizi incelemelerde bulunuyoruz. Kaymakamlık ve İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile ortak rapor hazırlayıp ilgili Bakanlığa göndereceğiz" - "Amerikan beyaz kelebeği, yeşil gördüğü bütün meyve ağaçlarını sarmış, ilçenin yüzde 90'ını kaplamış durumda. Çalışmalarımızı yapıyoruz lakin çiftçilerimiz yılda üç sefer ilaçlama yaptığı halde gene de çaresiz kalıyor"

Sakarya'nın Karasu ve Kocaali ilçelerinde görülen "Amerikan beyaz kelebeği" ile köylülerin ilaçlı mücadelesi yetersiz kalınca meyve ağaçları ile fındık bahçelerini tırtıllar sardı.

Fındık başta olmak üzere birçok ağaç ve bitki türüne verdiği zararla ciddi ekonomik kayıplara sebep olan Amerikan "beyaz kelebeği" sorununa çiftçiler çözüm bekliyor.

Son yıllarda artış yaşanan, başta dut olmak üzere söğüt, çınar, akçaağaç, fındık ve çok sayıdaki bitki türü ile beslenen "Amerikan beyaz kelebeği" ile köylerin ilaçlı mücadelesi sonuç vermedi.

Fındık bahçelerinde ve meyve ağaçlarında görülen tırtıllar, bitkinin kök, dal, meyve ve yaprak gibi bölümlerine zarar vererek önemli ölçüde verim kayıplarına neden oluyor.

- "Tırtılla mücadele için elimizden geleni yapıyoruz"

Kocaali Ziraat Odası Başkanı Tamer Tunca, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede yoğun olarak "Amerikan beyaz kelebeği" vakası görüldüğünü söyledi.

Oda olarak tırtıllarla mücadele için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını belirten Tunca, "Ziraat odası olarak mühendislerimizle bir dizi incelemelerde bulunuyoruz. Kaymakamlık ve İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile ortak rapor hazırlayıp ilgili Bakanlığa göndereceğiz. Amerikan beyaz kelebeği, yeşil gördüğü bütün meyve ağaçlarını sarmış, ilçenin yüzde 90'ını da kaplamış durumda. Çalışmalarımızı yapıyoruz lakin çiftçilerimiz yılda üç sefer ilaçlama yaptığı halde gene de çaresiz kalıyor. Bu konuda hocalarımızın gelerek bunları incelemelerini ve bununla ilgili mücadelede ne yapılması gerekiyorsa üreticilerimizi yönlendirmesi gerekiyor." diye konuştu.

Çiftçi Necmettin Yaşar da meyve ağaçları ve fındık bahçelerini saran tırtıllardan nasıl kurtulacaklarını bilmediklerini dile getirerek, "Bu sene zararı daha fazla yere yayıldı, ağaçları istila etti ve evlere kadar girdi. Yetkililerin bu konuda bir önlem almalarını ve bizlere yardımcı olmalarını istiyoruz. Bizim geçim kaynağımız bu. İsrail'den alınan ilaçlardan ve tohumlardan şüpheleniyoruz." ifadelerini kullandı.

Çiftçi Muharrem Çatalbaş ise "Amerikan beyaz kelebeği'nin fındık ve meyve ağaçlarında daha yoğun görüldüğünü anlatarak, "Ormanda bulunan yabani ağaçlarda yok ama meyve ve fındık veren ağaçları sardılar. Fındık bizim tek geçim kaynağımız, onun için yetkililerin sorunumuza çözüm bulmasını istiyoruz." dedi.

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Amerikan "beyaz kelebeği" ile mücadele İlaçlı mücadele Karasu Kocaali köylü

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