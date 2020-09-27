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Sakarya’da anız yangını dumanları şehri kapladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2020 18:47 | Son Güncelleme

Sakarya’da şehrin birçok farklı bölgesinde çıkan anız yangınlarına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Sakarya’da şehrin birçok farklı bölgesinde çıkan anız yangınlarına itfaiye ekipleri müdahale etti. Farklı yerlerde çıkan yangın sebebi ile yüzlerce hektar alan küle döndü.

Sakarya şehir merkezi başta olmak üzere birçok farklı bölgede anız yangınları meydana geldi. Hasat zamanının ardından çoğu tarla sahibi tarafından çıkarılan anız yangınları Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerini alarma geçirdi. Hem insan hem de doğadaki canlılar için tehlike oluşturan yangının dumanları şehrin birçok bölgesini kapladı. İtfaiye erleri, gün boyunca mesaisini büyük oranda anız yangınlarını söndürmeye ayırdı. Her ihbarı değerlendirerek yangın bölgesine giden ekipler, alevlerin büyümemesi için çaba gösterdi. Meydana gelen yangında yüzlerce hektar tarım arazisi küle döndü.

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