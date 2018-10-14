Sakarya'da arazi aracı uçuruma yuvarlandı: 3 yaralı

Aziz GÜVENER/SERDİVAN (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde ormanlık alanda gezintiye çıkan grubun içinde bulunduğu arazi aracı uçuruma yuvarlandı. Çevredekilerin yardımıyla sıkıştıkları yerden çıkarılan 3 yaralı hastaneye kaldırıldı
Kaza, saat 18.00 sıralarında Serdivan ilçesi Kemalpaşa Mahallesi'ndeki Kırantepe mevkiindeki ormanlık alanda meydana geldi. Ormanlık alanda gezintiye çıkan 4 kişilik grubun içinde bulunduğu 54 FJ 010 plakalı arazi aracı, rampa bölgedeki patika yolda kontrolden çıktı. Uçuruma yuvarlanarak yaklaşık 50 metre sürüklenen arazi aracı ağaçlara çarparak durdu. Kaza sonucu araçta bulunan 3 kişi yaralanırken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan 3 kişi, vatandaşların ve kurtarma ekiplerinin uzun uğraşları sonucu sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Yaralıların yakınları krutarma çalışmasını endişe içinde izledi. Sedyeye konulan yaralılar, yaklaşık 50 metre mesafedeki ambulanslara taşınarak Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Toyotasa Acil Yardım Hastanesi'ne kaldırıldı. Hurdaya dönen araç çekiciyle bulunduğu yerden alındı.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
AK Partili Belediye Başkanı'nın oğlunu aracında başından vurdular!
Aydın'da kinlenen deve dehşet saçtı! Bakıcısını feci şekilde öldürdü
Afganistan ile Pakistan arasında gerilim tırmanıyor! İki ülke arasında çatışma çıktı
Almanya'da kalabalığın üzerine uçak düştü: Ölü ve yaralılar var!
Adıyaman'ı karıştıran taciz iddiası: Linç edilmek istendi!
Eskişehir'de kan donduran olay: Kız arkadaşı koşarak yanına geldi ama...
İYİ Parti'de istifa depremi
Uzmanlar uyarıyor! Şeker hastalığı (Diyabet) 35'li yaşlara kadar indi
Instagram'da müthiş özellik! Profiline giren herkes bir bir...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'hafta sonu' uyarısı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan sosyal medya uyarısı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum