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Sakarya'da arazi aracı uçuruma yuvarlandı: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.10.2018 21:31 | Son Güncelleme

SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde ormanlık alanda gezintiye çıkan grubun içinde bulunduğu arazi aracı uçuruma yuvarlandı.

Aziz GÜVENER/SERDİVAN (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde ormanlık alanda gezintiye çıkan grubun içinde bulunduğu arazi aracı uçuruma yuvarlandı. Çevredekilerin yardımıyla sıkıştıkları yerden çıkarılan 3 yaralı hastaneye kaldırıldı

Kaza, saat 18.00 sıralarında Serdivan ilçesi Kemalpaşa Mahallesi'ndeki Kırantepe mevkiindeki ormanlık alanda meydana geldi. Ormanlık alanda gezintiye çıkan 4 kişilik grubun içinde bulunduğu 54 FJ 010 plakalı arazi aracı, rampa bölgedeki patika yolda kontrolden çıktı. Uçuruma yuvarlanarak yaklaşık 50 metre sürüklenen arazi aracı ağaçlara çarparak durdu. Kaza sonucu araçta bulunan 3 kişi yaralanırken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan 3 kişi, vatandaşların ve kurtarma ekiplerinin uzun uğraşları sonucu sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Yaralıların yakınları krutarma çalışmasını endişe içinde izledi. Sedyeye konulan yaralılar, yaklaşık 50 metre mesafedeki ambulanslara taşınarak Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Toyotasa Acil Yardım Hastanesi'ne kaldırıldı. Hurdaya dönen araç çekiciyle bulunduğu yerden alındı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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