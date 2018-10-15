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Sakarya'da arazi aracı yoldan çıktı: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2018 00:30 | Son Güncelleme

Sakarya'da arazi aracı yoldan çıktı: 3 yaralı

Sakarya'da arazi aracının yoldan çıkması sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Serdivan ilçesi Kırantepe mevkisinde E.B. idaresindeki 54 FJ 010 plakalı arazi aracı, yolun kaygan olması nedeniyle yoldan çıktı. Yaklaşık 100 metre aşağıya doğru giden araç, ağaçlara çarparak uçuruma yuvarlanmaktan son anda kurtuldu.

Kazayı görenler itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, araçta sıkışan E.B. ile yanındaki ismi henüz öğrenilemeyen iki kişiyi uzun uğraşlar sonucu çıkardı. Kaza yerinin ambulansa uzak olması nedeniyle yaralılar, çevredekilerin yardımıyla taşındı.

Yaralılar, Toyota Acil Yardım Hastanesi ile Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
arazi aracı Kırantepe Serdivan trafik kazası

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