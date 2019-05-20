Sakarya'da, arazi ve hastanedeki kavgayla ilgili 7 gözaltı

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA) - SAKARYA'nın Arifiye ilçesinde, husumetli ailelerin arazideki silahlı kavgasında 4 kişinin yaşamını yitirmesi, hastanedeki kavgayla birlikte toplam 11 kişinin yaralanması ile ilgili 7 kişi gözaltına alındı.

Arifiye'ye bağlı Kumbaşı Mahallesi'ndeki arazide, dün öğle saatlerinde, aralarında husumet olan iki ailenin bireylerinin birbirine tabanca ve tüfekler ile ateş açması sonucu Murat Erman, Bilal Erman, Fatih Harmancı ve Bilal Uğur hayatını kaybetti. Yaralanan 7 kişi ise Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastane önünde de taraflar arasında kavga çıkarken, pompalı tüfekle ateş açılması sonucu saçmaların isabet ettiği, 2'si polis 4 kişi yaralandı.

SİLAHLARI KİMLERİN ATEŞ ETTİĞİ BELİRLENECEK

Olaylarla ilgili soruşturma sürdürülürken, jandarma 4 ve polis ise hastane önündeki olayla ilgili 3 kişiyi gözaltına aldı. Arifiye'deki olay yerinde ve hastane bahçesindeki saldırılarda toplam 3 tabanca ve 2 av tüfeği kullanıldığı öğrenildi. Hayatını kaybedenler ile yaralananlardan alınan parmak izleri ve el sibopları İstanbul'daki Jandarma Kriminal Laboratuvar Amirliği'ne gönderildi. Burada yapılacak incelemede silahları kimlerin ateş ettiği belirlenecek.

İki aile arasında husumet olduğu, son olarak Semerciler Mahallesi'nden muhtar adayı olan İlyas Erman'ın, seçimi 8 oy farkla kaybetmesinden Harmancı ailesini sorumlu tuttuğu iddia edildi. Ayrıca dün ölen Murat Erman'ın oğlunun, Harmancı ailesinden bir kişinin öldüğü olayla ilgili cezaevinde bulunduğu öğrenildi.

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