Sakarya'da, arazi ve hastanedeki kavgayla ilgili 7 gözaltı (2)

2 KİŞİ TOPRAĞA VERİLDİ

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde, husumetli ailelerin arazideki silahlı kavgasında yaşamını yitiren 4 kişiden Murat Erman ile Bilal Erman, Semerciler Mahallesi'nde ikindi vakti kılınan namazın ardından toprağa verildi. Cenazelerin toprağa verildiği mezarlıkta ve Semerciler ile Kumbaşı mahallerinde İl Jandarma Komutanlığı'nca güvenlik önlemi alındığı görüldü. İki mahallenin giriş- çıkışlarını kapatan jandarma ekipleri, girmek isteyenlerin kimliklerini kontrol etti.

Fatih Harmancı ve Bilal Uğur'un cenazeleri ise yarın toprağa verilecek.

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