HABER

Sakarya'da asayiş

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2019 10:02 | Son Güncelleme

Kentte İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin mart ayındaki operasyonlarında yakalanan 944 kişiden 251'i tutuklandı

Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince mart ayında yapılan operasyonlarda yakalanan 944 kişiden 251'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin mart ayında düzenlediği operasyonlarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.Ş, S.H, E.Ö, S.B, H.İ, B.İ, Y.D. ve H.M'nin de aralarında bulunduğu 944 kişi yakalandı.

Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 251'i tutuklanırken 693'ü ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Geçen ay gerçekleştirilen uygulamalarda, 32 ruhsatsız tabanca, 65 ruhsatsız tüfek, 61 kuru sıkı tabanca, 5 bin 958 fişek ile çalıntı olduğu tespit edilen 3 otomobile de el konuldu.

Fuhuşla mücadele kapsamında ise 57 şüpheliye adli ve idari işlem yapıldı.

Ve tarih belli oldu! Başlıyor... Ve tarih belli oldu! Başlıyor...
Ay, Balık burcunda ilerliyor!Ay, Balık burcunda ilerliyor!
Soyer 25, Zeybekci 15 ilçede, adaylardan yüksek oy aldıSoyer 25, Zeybekci 15 ilçede, adaylardan yüksek oy aldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Mart operasyon Sakarya Emniyet Müdürlüğü

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanlığı'ndan ABD'ye sert yanıt!

Cumhurbaşkanlığı'ndan ABD'ye sert yanıt!

ABD'den yerel seçimle ilgili ilk yorum!

ABD'den yerel seçimle ilgili ilk yorum!

31 Mart yerel seçimleri bitti! Peki yeni gelen belediye başkanları ne kadar maaş alacak?

31 Mart yerel seçimleri bitti! Peki yeni gelen belediye başkanları ne kadar maaş alacak?

Milyonları ilgilendiriyor! Türkiye 8 Nisan'a kilitlendi

Milyonları ilgilendiriyor! Türkiye 8 Nisan'a kilitlendi

YSK olağanüstü toplandı! Karar verildi!

YSK olağanüstü toplandı! Karar verildi!

AK Parti'den sayımların durdurulması sonrası ilk tepki!

AK Parti'den sayımların durdurulması sonrası ilk tepki!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Valilik istihbarat geldi dedi ve yasakladı!

Valilik istihbarat geldi dedi ve yasakladı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Eğitime deprem engeli! 2 gün daha tatil edildi

Eğitime deprem engeli! 2 gün daha tatil edildi

Halk TV'de deprem! Uğur Dündar Twitter'dan açıkladı

Halk TV'de deprem! Uğur Dündar Twitter'dan açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Günlük burç yorumları 3 Nisan Çarşamba - Nisan ayı burç yorumları

Ay, Balık burcunda ilerliyor!

Otomobiline çocuğu gibi bakıyor! Eve giren hayrete düşüyor

Evinde çocuğu gibi bakıyor! Gören şaşkına dönüyor

Bursa'da panik anları!

Bursa'da panik anları!

Miraç Kandili'nde sema ilgi gördü

Miraç Kandili'nde sema ilgi gördü

Marmaris'te yaban domuzları mahalleye indi

Marmaris'te yaban domuzları mahalleye indi

Muhtarlık seçimi bitti kavga bitmedi! Jandarma köyü abluka altına aldı

Seçim bitti, kavga bitmedi! O köy abluka altına alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.