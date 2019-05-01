Sakarya'da asayiş

Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince nisan ayında yapılan operasyonlarda yakalanan bin 838 kişiden 220'si tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin mart ayında düzenlediği operasyonlarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.A, M.Ö, E.K, A.K, B.Ö, C.G, A.T, G.Y, A.K. E.D'nin de aralarında bulunduğu bin 838 kişi yakalandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 220'si tutuklandı.

Geçen ay gerçekleştirilen "ŞOK" uygulamalarında 27 ruhsatsız tabanca, 12 ruhsatsız tüfek, 15 ruhsatsız kurusıkı tabanca, 478 farklı çap ve markalarda fişek ile çalıntı olduğu tespit edilen 3 otomobil, 17 motosiklet, bisiklet ve ekobis ele geçirildi.

Fuhuşla mücadele kapsamında ise 13 kişiye adli ve idari işlem yapıldı.

