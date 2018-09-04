Sakarya'da asayiş operasyonları

Sakarya'da geçen ay düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerden 27'si tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, geçen ay çeşitli suçlardan yakalama kararı olan kişilerin bulunmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Operasyonlarda, hırsızlık, kasten adam öldürme, dolandırıcılık, yaralama, cinsel istismar, "6136 sayılı ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler" hakkındaki kanuna muhalefet suçlarından aranan 61 kişi yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 27'si tutuklandı.
Bu arada, yine ağustos ayında yapılan uygulamalarda 23 ruhsatsız tabanca, 11 ruhsatsız tüfek, 33 kurusıkı tabanca ile değişik çap ve markalarda 378 fişek ele geçirildi, 77 kişiyle ilgili adli ve idari işlem başlatıldı.
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