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Sakarya'da asayiş operasyonları

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2018 12:28 | Son Güncelleme

Kentte geçen ay jandarma ekiplerince yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 212 şüpheliden 53'ü tutuklandı

Sakarya'da geçen ay düzenlenen operasyonlarda yakalanan 53 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, geçen ay çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı olan kişilerin bulunmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Operasyonlarda, silahlı terör örgütüne üye olmak, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak, bulundurmak, satın almak, manevi veya mali haklara tecavüz, sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı, hırsızlık, esrar elde etmek amacıyla kenevir ekmek ve dolandırıcılık suçlarından 212 şüpheli yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 53'ü tutuklandı.

Ayrıca, jandarma ekiplerince geçen ay boyunca 26 bin 867 aracın sorgusu yapıldı ve bu araçlardan 401'i trafikten men edildi.

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Ağustos ayı asayiş Jandarma operasyon sakarya tutuklama Yakalama

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