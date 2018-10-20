Sakarya'da Ayçiçeği Vadisi ve Bisiklet Adası açıldı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen şehrin yeni yaşam ve spor alanı Ayçiçeği Vadisi ve Bisiklet Adası'nın açılış töreni gerçekleştirildi.
Adapazarı ilçesi Camili Mahallesi'nde oluşturulan Ayçiçeği Vadisi ve Bisiklet Adası'nın açılış töreninde konuşan Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, hastalıkların başının hareketsizlikten kaynaklandığını, sağlıklı düşünmek ve sağlıklı kalmak için spor yapılması gerektiğini dile getirdi.
Tesisin spor yapmaya son derece müsait olduğunu belirten Balkanlıoğlu, "Çocuklar sporla kaynaştığında olumlu olarak geliştiklerini görüyoruz. Çocuklar spor yaptıklarında daha sosyal oluyor, derslerinde başarıları artıyor ve okulun en terbiyeli çocuğu haline gelebiliyor. Engelli çocuklarımız spor yapıyor, engellerini unutmuşlar ve ailelerine yük olmuyorlar." şeklinde konuştu.
"2020'deki olimpiyatlarda dünya çapında birçok ülkeden sporcular gelecek, dünya televizyonları buradan naklen yayın yapacak, Sakarya'nın adı dünyada duyulacak." diyen Balkanlıoğlu, tesisin hayırlı olmasını diledi.
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- "Buraya verilen emeğin karşılığını burayı kullanarak verelim"
AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu da sporculuk döneminde Avrupa'da kaldığını çünkü o dönemde Türkiye'de antrenman yapacak bir parkur bulamadığını söyledi.
Türkiye'ye döndüğünde petrol istasyonlarındaki boş alanlarda küçük motosikletiyle antrenman yaptığını aktaran Sofuoğlu, şunları kaydetti:
"O dönemde Başkan Zeki Toçoğlu'yla görüştükten sonra Akyazı'da antrenman yapmak için bir pist yaptık. Ben yıllarca orada yarışlarıma hazırlandım ve benim yetiştirdiğim tüm sporcular antrenmanlar yaptılar. Bugün de Sakarya'ya böyle bir parkur kazandıran Başkanımız Zeki Toçoğlu'na teşekkür ediyorum. Böyle parkurların kıymetini bilmemiz gerekiyor. İnşallah en kısa zamanda gençlerle beraber ben de bu parkuru kullanmak isterim. Buraya verilen emeğin karşılığını burayı kullanarak verelim."
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu da göreve geldiğinden itibaren spora önem verdiklerini, yatırım yaptıklarını ve çeşitli projeleri hayata geçirdiklerini söyledi.
Sakarya'nın bir spor kenti olarak anılması ve farkı sportif faaliyetlerde adından söz ettirmesi için çaba gösterdiklerini vurgulayan Toçoğlu, "İnşa ettiğimiz bu spor alanları sayesinde şehrimizden yeni dünya şampiyonları ve başarılı sporcular çıkması en büyük temennimizdir. Gençlerin inşa ettiğimiz bu tesislerde yetişerek filizlenmesini ve şehrimizin adını dünyaya duyurmalarını canı gönülden arzu ediyoruz. Türkiye'nin yeni dünya ve olimpiyat şampiyonlarının bu alanlardan çıkacak ve tüm dünyanın önünde milli marşımızı söyletip, bayrağımızı dalgalandırmaları için sahip olmaları gereken azmi bu spor alanlarında öğreneceklerdir." diye konuştu.
Sakarya'nın 2020 Dünya Dağ Bisikleti Yarışları'na ev sahipliği yapacağını anımsatan Toçoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:
"Cumhurbaşkanlığımızın himayesinde Sakarya'mızda gerçekleştirilecek olan bu yarışa hazırlanmak adına durmadan çalışıyor, şampiyonanın layıkıyla gerçekleştirilmesi için büyük çaba sarf ediyoruz. Ayçiçeği Vadisi ve Bisiklet Adası'nı şehrimize kazandırdık. 180 dönümlük yeşil alana sahip olan tesisimiz, 3 bin kişilik tribünü, 5 ve 10 metrelik rampaları ve parkuruyla uluslararası niteliklere sahip bir spor alanıdır. Bu özelliği ile inşallah birçok organizasyona ev sahipliği yapacak."
Konuşmaların ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz ile AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, AK Parti Sakarya İl Başkanı Fevzi Kılıç ve öteki ilgililer açılış kurdelesini kesti.
Çeşitli gösterilerle bisikletçilerin pist ve parkurlarda hünerlerini sergilediği etkinlikte, çekilişle çocuklara bisiklet dağıtıldı.
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