Sakarya'da Ayçiçeği Vadisi ve Bisiklet Adası açıldı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen şehrin yeni yaşam ve spor alanı Ayçiçeği Vadisi ve Bisiklet Adası'nın açılış töreni gerçekleştirildi. Adapazarı ilçesi Camili Mahallesi'nde oluşturulan Ayçiçeği Vadisi ve Bisiklet Adası'nın açılış töreninde konuşan Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, hastalıkların başının hareketsizlikten kaynaklandığını, sağlıklı düşünmek ve sağlıklı kalmak için spor yapılması gerektiğini dile getirdi. Tesisin spor yapmaya son derece müsait olduğunu belirten Balkanlıoğlu, "Çocuklar sporla kaynaştığında olumlu olarak geliştiklerini görüyoruz. Çocuklar spor yaptıklarında daha sosyal oluyor, derslerinde başarıları artıyor ve okulun en terbiyeli çocuğu haline gelebiliyor. Engelli çocuklarımız spor yapıyor, engellerini unutmuşlar ve ailelerine yük olmuyorlar." şeklinde konuştu. "2020'deki olimpiyatlarda dünya çapında birçok ülkeden sporcular gelecek, dünya televizyonları buradan naklen yayın yapacak, Sakarya'nın adı dünyada duyulacak." diyen Balkanlıoğlu, tesisin hayırlı olmasını diledi.

\ - "Buraya verilen emeğin karşılığını burayı kullanarak verelim" AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu da sporculuk döneminde Avrupa'da kaldığını çünkü o dönemde Türkiye'de antrenman yapacak bir parkur bulamadığını söyledi. Türkiye'ye döndüğünde petrol istasyonlarındaki boş alanlarda küçük motosikletiyle antrenman yaptığını aktaran Sofuoğlu, şunları kaydetti: "O dönemde Başkan Zeki Toçoğlu'yla görüştükten sonra Akyazı'da antrenman yapmak için bir pist yaptık. Ben yıllarca orada yarışlarıma hazırlandım ve benim yetiştirdiğim tüm sporcular antrenmanlar yaptılar. Bugün de Sakarya'ya böyle bir parkur kazandıran Başkanımız Zeki Toçoğlu'na teşekkür ediyorum. Böyle parkurların kıymetini bilmemiz gerekiyor. İnşallah en kısa zamanda gençlerle beraber ben de bu parkuru kullanmak isterim. Buraya verilen emeğin karşılığını burayı kullanarak verelim." Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu da göreve geldiğinden itibaren spora önem verdiklerini, yatırım yaptıklarını ve çeşitli projeleri hayata geçirdiklerini söyledi.