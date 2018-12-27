Sakarya'da bacanağını vurarak öldüren kişi teslim oldu

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bacanağını vurarak öldüren kişi, emniyete teslim oldu.

Alınan bilgiye göre, dün Mahmutbey Mahallesi Bağdat Caddesi'nde Nuri Becit'in (53) tabancayla vurularak öldürülmesine ilişkin, Hendek İlçe Emniyet Amirliği ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli Ali B'yi yakalamak üzere ilçedeki 10'a yakın adrese operasyon düzenledi.

Adreslerde bulunamayan şüpheli, avukatıyla gelerek polise teslim oldu.

Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Dün, Mahmutbey Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde Nuri Becit ile bacanağı Ali B. henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başlamış, tartışmanın büyümesi üzerine Ali B, yanındaki tabancayla Becit'e ateş etmişti. Saldırıda ağır yaralanan Becit, kaldırıldığı Hendek Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

