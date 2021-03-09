Sakarya’da bankada korkutan yangın

Sakarya’nın Karasu ilçesinde bulunan bankanın mazotlu yakıt tankına ait elektrik panosunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken çevre sakinleri ise yaşanan olayı tatbikat sandı.

Yangın, Karasu ilçesi İncilli Mahallesi Atatürk Bulvarı girişinde bulunan bir bankada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bankanın zemin katında bulunan mazotlu yakıt tankının elektrik panosunda henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Zemin kattan yoğun duman çıktığını gören banka güvenliği, kontrollü bir şekilde içeride bulunan müşterilerin ve banka personelinin dışarı çıkmasını sağladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle, yangın büyümeden söndürüldü. Olayı gören bulvar esnaflarından Nizamettin Çelt, “Hareketliliği görünce tatbikat sandık. Dışarıda duman olmayınca kimse de bir şey bilmiyordu. Halbuki gerçek yangınmış” dedi.

