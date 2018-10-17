Sakarya'da beton tankeri devrildi: 1 ölü

Sakarya'da devrilen beton tankerinin sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Ali Pekgöz (36) idaresindeki 06 EY 5678 plakalı beton tankeri, D-650 Karayolu'nun Anadolu Otoyolu Adapazarı Gişeleri sapağına girdiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Araçta sıkışan sürücünün kurtarılması için olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Uğraşlar sonucu araçtan çıkarılan Pekgöz'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Pekgöz'ün cenazesi incelemenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Tankeri olay yerinden kaldırma çalışmaları sürüyor.
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