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Sakarya'da bıçakla yaralama

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.02.2019 21:37 | Son Güncelleme

Sakarya'da bıçakla yaralama

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 2 kadın bıçakla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, M.C. ve B.Y, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Sakaryaspor-Hacettepe Spor maçını izledikten sonra Yeni Sakarya Atatürk Stadı'ndan ayrıldı.

Stad dışında kimliği henüz belirlenemeyen bir kadın, aralarında husumet olduğu belirtilen M.C. ve B.Y'ye bıçakla yaraladı.

Yaralı 2 kadın, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan kadın şüphelinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
bıçaklı saldırı sakarya

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