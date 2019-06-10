Sakarya'da bıçaklı kavga: 1 ölü

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde çıkan kavgada bıçaklanan kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Kemaliye Mahallesi'ndeki düğünde henüz belirlenemeyen nedenle tartışan E.S. (20) ile Abdulhamit Parlak (19) aynı araca binerek Hacıköy Mahallesi'ne gitti.

Yolda tartışmanın büyümesi üzerine E.S, Parlak'ı bıçakla yaraladı.

Parlak, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılmadı.

Jandarma ekiplerinin, olay yerinden kaçan E.S'nin yakalanması için çalışmaları sürüyor.

