HABER

Sakarya'da bıçaklı miras kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.05.2019 10:20 | Son Güncelleme

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, miras nedeniyle çıkan kavgada Adil Can Mercan (35) ile eniştesi Özgür C.

Sakarya'da bıçaklı miras kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

İsa ÇİÇEK/SAPANCA (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, miras nedeniyle çıkan kavgada Adil Can Mercan (35) ile eniştesi Özgür C. birbirlerine bıçakla saldırdı. Adil Can Mercan yaşamını yitirirken, yaralanan Özgür C. tedaviye alındı.
Olay, dün gece, Sapanca Mimar Sinan Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yan yana bulunan evlerde oturan Adil Can Mercan ile eniştesi Özgür C. arasında miras nedeniyle tartışma çıktı. Adil Can Mercan ile Özgür C. birbirlerine bıçakla saldırdı. Aldıkları bıçak darbeleriyle yaralanan Adil Can Mercan ile Özgür C., Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 1 çocuk babası Adil Can Mercan kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kocaeli'de bir hastaneye sevk edilen Özgür C.'nin ise tedavisi sürüyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

FOTOĞRAFLI

Ölüme yürüdü! 'Şeytan' diye bağırdı ve...Ölüme yürüdü! 'Şeytan' diye bağırdı ve...
Kütahya’da uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltıKütahya’da uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı
Yaralıya müdahale eden hemşire ve eşine sopalı saldırıYaralıya müdahale eden hemşire ve eşine sopalı saldırı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çukur finalinde büyük şok! O isim hain çıktı!

Çukur finalinde büyük şok! O isim hain çıktı!

Bu bankaya borcu olanlar dikkat!

Bu bankaya borcu olanlar dikkat!

Çok sayıda ilde FETÖ operasyonu: Onlarca gözaltı kararı

Çok sayıda ilde FETÖ operasyonu: Onlarca gözaltı kararı

Son dakika: Muğla Gökova Körfezi'nde korkutan deprem

Son dakika: Muğla Gökova Körfezi'nde korkutan deprem

Yıldırım böyle seslendi: Türkiye az geliyor dünyayı da yönetmeye çalışıyor, gaza geldi

Yıldırım böyle seslendi: Türkiye az geliyor dünyayı da yönetmeye çalışıyor, gaza geldi

Kayıp Ecrin'den kahreden haber!

Kayıp Ecrin'den kahreden haber!

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Nem yüzde 70'e ulaştı! Akın ettiler

Nem yüzde 70'e ulaştı! Akın ettiler

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Falezlerden atlayan genç kıza kurtarma seferberliği

Antalya'da korku dolu anlar! Herkes seferber oldu

Minik Tuncer'in kahreden ölümü

Minik Tuncer'in kahreden ölümü

Üvey oğlunu döverek öldürdü

Minik Abdülkadir’in ölümünde üvey baba şoku

Baraj gölünde kaybolan Evin Çiçek'ten kötü haber

7 yaşındaki Evin'den kötü haber

Mersin'de deniz deterjan dökülmüş gibi köpürdü! Uzmandan açıklama

Deniz deterjan dökülmüş gibi köpürdü! Uzmandan açıklama

57 yıllık evli çiftle ilgili dehşete düşüren detay! Yakınları bahçeye girdiklerinde sinir krizi geçirdi!

57 yıllık evli çiftle ilgili dehşete düşüren detay!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.