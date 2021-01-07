Sakarya’da binlerce kişiyi zehirleyeceklerdi, kilolarca maddeyle yakalandılar

Sakarya’da 1 yılda uyuşturucu madde ticareti, kullanımı suçlarından yakalanan 631 kişiden 133’ü tutuklandı. Operasyonlarda 1 milyon 233 bin extacy hap, 24 kilo bonzai, 2 kilo metamfetamin ele geçirilirken, binlerce kişinin zehirlenmesi son anda önlendi.

Sakarya Emniyeti Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, 2020 yılında yapılan operasyonların raporunu açıkladı. Buna göre kent genelinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında 522 olaya müdahale edildi, 631 kişi yakalandı. 362 şahsa uyuşturucu madde bulundurmak, kullanmak, 7 kişiye uyuşturucuya özendirmek, 7 kişiye yasa dışı kenevir ekmek, 255 kişiye ise uyuşturucu ticareti suçundan işlem yapıldı. Düzenlenen operasyonlarda 1 milyon 233 bin extacy hap, 24 kilo bonzai, 77 gram esrar, 121 gram kokain, 2 kilo metamfetamin, 88 gram eroin, 548 gram skank, 215 kök kenevir, 4 gram afyon sakızı ve 215 adet kırmızı-yeşil reçeteli ilaç ele geçirildi.

Uyuşturucu operasyonlarında ayrıca ruhsatsız olan 14 adet tüfek, 24 tabanca ve 21 adet hassas terazi yakalandı. Sakarya Polisi yapılan bu operasyonlarla kentte binlerce kişinin zehirlenmesinin önüne geçti, uyuşturucu ticaretinden elde edilen 151 bin liraya ise el konuldu. Kentin tüm bölgelerinde uyuşturucu kullanan, ticaretini yapan ve maddeye özendiren 631 kişiden 133’ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 73 kişiye adli kontrol tedbiri uygulandı. Polis, Sakarya’da uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor.

