HABER

Sakarya’da bir kişinin silahla vurulduğu olaya ilişkin 3 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 23.08.2019 09:23 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Karasu ilçesinde geçici tarım işçisinin başından vurularak yaralanması davasında 3 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Olay, Karasu ilçesinin Paralı Mahallesi’nde iki gün önce 16.45 sularında meydan geldi.

Sakarya’da bir kişinin silahla vurulduğu olaya ilişkin 3 tutuklama

Sakarya’nın Karasu ilçesinde geçici tarım işçisinin başından vurularak yaralanması davasında 3 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay, Karasu ilçesinin Paralı Mahallesi’nde iki gün önce 16.45 sularında meydan geldi. Edinilen bilgilere göre mahallenin yol kenarında alkol alarak eğlenen M.S.V., Z.A., F.A., T.A., S.I. ve E.M. isimli altı genç, Diyarbakır’dan geçici tarım işçisi olarak gelen ve aralarında konuşarak yoldan geçen Ş.T. ve M.Z. isimli şahıslara “Ne bağırıyorsunuz yüksek sesle” diye sataştı. Daha sonra şüphelilerden Z.A’ nın üzerinde bulunan ruhsatsız tabancayla korkutmak amaçlı havaya 2 el ateş ettiği esnada Ş.T. isimli şahıs başından vurularak ağır yaralanmıştı. Olayın ardından Karasu İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş timleri ile İl Jandarma Komutanlığından gönderilen JASAT timleri olaya karıştığı tahmin edilen 6 şüpheliyi gözaltına almıştı. Şüphelilerden Z.A, F.A. ve M.S.V. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken T.A., S.I. ve E.M. adli diğer üç şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Van Gölü'nde izleri aranıyor! Araştırmada yeni boyutVan Gölü'nde izleri aranıyor! Araştırmada yeni boyut
104 kişiyi dolandıran şüpheliler adliyeye sevk edildi104 kişiyi dolandıran şüpheliler adliyeye sevk edildi
Meriç Nehri'nde lastik bottaki 40 kaçak göçmen yakalandıMeriç Nehri'nde lastik bottaki 40 kaçak göçmen yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Avrupa Ligi'nde geceye damga vuran maç

Avrupa Ligi'nde geceye damga vuran maç

Kamu işçisi ile hükümet anlaştı! İşte zam oranı

Kamu işçisi ile hükümet anlaştı! İşte zam oranı

AK Partili Yeneroğlu paylaşımına tepki gösterenlere yanıt verdi

AK Partili Yeneroğlu paylaşımına tepki gösterenlere yanıt verdi

36 milyon TL İstanbul'a çıktı!

36 milyon TL İstanbul'a çıktı!

Oturma eylemi başlattı! 'Oğlum HDP binasına girdi bir daha çıkmadı'

Oturma eylemi başlattı! 'Oğlum HDP binasına girdi bir daha çıkmadı'

Rusya ve Çin'den, ABD'ye şok suçlama

Rusya ve Çin'den, ABD'ye şok suçlama

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Konya'da uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini öldürdü

Uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini öldürdü

Adana'da korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

Korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

İstanbul'da hastanede yangın

İstanbul'da hastanede yangın

Kendisine uyuşturucu sattırmayan mahalleliyi vurdu

Kendisine uyuşturucu sattırmayan mahalleliyi vurdu

Ordu'da iki gurup arasında silahlı kavga: Yaralılar var

Ordu'da iki gurup arasında silahlı kavga: Yaralılar var

Denizli'de bir kadın 4 saat boyunca darp edilip cinsel istismara uğradı

Kan donduran olay! 4 saat boyunca cinsel istismara uğradı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.