HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sakarya’da bir villanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu

Sakarya’da bir villanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu

24.11.2020 00:30 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Sakarya’da bir villanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde bulunan bir villanın çatısı alevlere teslim oldu.

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde bulunan bir villanın çatısı alevlere teslim oldu. Paniğe neden olan yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangın, Serdivan ilçesi İstiklal Mahallesi Kazımpaşa Caddesi üzerinde bulunan bir villanın çatısında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı villanın çatı katı alev aldı. Alevlere teslim olan çatı büyük paniğe neden olurken durum itfaiye ve polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri olası bir facianın önüne geçerek yangını kısa sürede söndürdü. Meydana gelen yangın sonrası villanın çatısında maddi hasar meydana gelirken polis ekipleri yangın ile ilgili inceleme başlattı.

Sakarya’da bir villanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Yayılmak genetiktir' 'Yayılmak genetiktir'
Bakan Koca'dan kritik koronavirüs toplantısıBakan Koca'dan kritik koronavirüs toplantısı
11 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!11 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!

En Çok Okunan Haberler

İşte 2021 altın fiyatı tahmini!

İşte 2021 altın fiyatı tahmini!

Koronavirüs ile kan grupları arasında nasıl bir ilişki var?

Koronavirüs ile kan grupları arasında nasıl bir ilişki var?

İstanbul’da iğrenç olay! Evli kadını bayıltıp kaçırarak tecavüz etti

İstanbul’da iğrenç olay! Evli kadını bayıltıp kaçırarak tecavüz etti

Bakan Koca'dan flaş aşı açıklaması: 44 gönüllüye uygulandı

Bakan Koca'dan flaş aşı açıklaması: 44 gönüllüye uygulandı

10 kişi Kayserispor'dan Galatasaray'a çelme!

10 kişi Kayserispor'dan Galatasaray'a çelme!

Bilanço gittikçe ağırlaşıyor! Korkutan artış

Bilanço gittikçe ağırlaşıyor! Korkutan artış

İlginizi Çekebilir

Daha önce böyle bir şey görmediniz!

Daha önce böyle bir şey görmediniz!

Kediyi kesip yemeye götürürken yakalanmıştı! Vahşeti itiraf etti

Kediyi kesip yemeye götürürken yakalanmıştı! Vahşeti itiraf etti

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlave tedbirler gelebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlave tedbirler gelebilir

22 gündür kayıptı! Lise öğrenci kız Kepez'de bulundu

22 gündür kayıptı! Lise öğrenci kız Kepez'de bulundu

Uzmanından kritik maske uyarısı! Bunu sakın yapmayın

Uzmanından kritik maske uyarısı! Bunu sakın yapmayın

Diğer Haberler

Çin’in insansız uzay aracı yola çıktı

Çin’in insansız uzay aracı yola çıktı

FETÖ'nün Cezayir yapılanmasında yer alan bir kişi yakalanarak Türkiye'ye getirildi

FETÖ'nün önemli üyesi Türkiye'ye getirildi

Bakan Koca, 10 ilin Sağlık Müdürleriyle bir araya geldi

Bakan Koca'dan kritik koronavirüs toplantısı

Bakan Soylu, resmi hesaplarına Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ın fotoğrafını koydu

Bakan Soylu şehit öğretmeni unutmadı

Van'da doğum iznine ayrılan genç öğretmen koronavirüse yenik düştü

Doğum iznine ayrılan genç öğretmen koronavirüse yenik düştü

Van'da doğum iznine ayrılan genç öğretmen koronavirüse yenik düştü

Doğum iznine ayrılan genç öğretmen koronavirüse yenik düştü

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.