Sakarya’da bir villanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde bulunan bir villanın çatısı alevlere teslim oldu. Paniğe neden olan yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, Serdivan ilçesi İstiklal Mahallesi Kazımpaşa Caddesi üzerinde bulunan bir villanın çatısında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı villanın çatı katı alev aldı. Alevlere teslim olan çatı büyük paniğe neden olurken durum itfaiye ve polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri olası bir facianın önüne geçerek yangını kısa sürede söndürdü. Meydana gelen yangın sonrası villanın çatısında maddi hasar meydana gelirken polis ekipleri yangın ile ilgili inceleme başlattı.



