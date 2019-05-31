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Sakarya'da, boşandığı eşi tarafından vurulan kadın öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2019 20:38 | Son Güncelleme

Sakarya'da, boşandığı eşi tarafından vurulan kadın öldü

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, boşandığı eşi tarafından silahla vurulan kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, daha önce çalıştığı Çark Caddesi'ndeki kuaföre yardım için giden Esra T. ile iş yerine gelen eski eşi Cesur K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Cesur K, silahla eski eşine ateş etti.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Esra T'nin cesedi, otopsi için Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'ndeki otopsi merkezine kaldırıldı.

Zanlı Cesur K, polis ekiplerince gözaltına alındı.

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