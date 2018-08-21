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Sakarya'da çalılık yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2018 18:14 | Son Güncelleme

Serdivan ilçesindeki çalılık yangınında yaklaşık 10 dönüm alan zarar gördü - Yangında yaralanan kaplumbağa bir vatandaş tarafından kurtarıldı

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde çıkan çalılık yangını, evlere sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Beşköprü Mahallesi mevkisindeki apartmanlar arasında kalan çalılık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, polis, sağlık ve Adapazarı Gaz Dağıtım AŞ (AGDAŞ) ekipleri geldi.

İtfaiye ekipleri mahalle arasında dumanlarının etkili olduğu yangını, kısa sürede söndürdü.

Bu arada çalılık alanda mahsur kalarak yaralanan kaplumbağa, bir vatandaşın dikkati sayesinde yanmaktan son anda kurtarıldı.

Mahalle sakinlerinden Fikret Şentürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, mezarlık ziyareti yaptığı sırada yangını fark ettiğini söyledi.

Mezarlıktan evinin bahçesine geldiğini anlatan Şentürk, hortum ve kovalarla yangına ilk müdahaleye yaptıklarını kaydetti.

Söndürme çalışmaları sırasında bir kaplumbağanın yaralandığını fark ettiğini aktaran Şentürk, "Kendi imkanlarımızla söndürmeye çalışıyorduk. Herkes evden kovalarla hortumlarla su taşıyordu. Yangın beri tarafa geçmesin diye su tutarken bu hayvanı fark ettim. Yanmak üzereyken aldım komşulara verdim, acısı dinsin diye suya koydular. Ayaklarında yanıklar var." şeklinde konuştu.

Yangında yaklaşık 10 dönüm arazi zarar gördü.

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