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  4. Sakarya’da çalışma arkadaşına 4 el ateş etti

Sakarya’da çalışma arkadaşına 4 el ateş etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2020 17:25 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Karasu ilçesinde ormanda ağaç kesme işinde beraber çalıştığı arkadaşı tarafından vurulan 1 kişi ağır yaralandı.

Sakarya’nın Karasu ilçesinde ormanda ağaç kesme işinde beraber çalıştığı arkadaşı tarafından vurulan 1 kişi ağır yaralandı. Jandarma ekipleri, silahlı saldırganı yakalamak için mahalle giriş ve çıkışını kapattı.
Olay, Karasu ilçesi Kurudere Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.M. isimli kişi, ormanda ağaç kesme işinde beraber çalıştığı A.C.E. isimli şahıs ile tartıştı. Yaşanan tartışma sonucu A.C.E. isimli şüpheli üzerinde bulundurduğu silah ile S.M.’ye 4 el ateş etti. Olayın şüphelisi A.C.E. olay yerinden suç aleti ile birlikte kaçarken, S.M. ise ağır yaralandı. Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olay yerinde gerçekleştirdikleri incelemelerde 4 boş kovan bulan jandarma ekipleri, silahlı saldırıyı gerçekleştiren A.C.E.’yi yakalamak için geniş çaplı inceleme başlattı. Ekiplerin şahsı yakalamak için mahalle giriş ve çıkışlarını kapatırken, yaralı S.M.’nin ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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