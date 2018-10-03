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Sakarya'da cami yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2018 15:47 | Son Güncelleme

Akyazı ilçesindeki camide çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde camide çıkan yangın hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Pazarköy Caddesi'ndeki Yunus Emre Camisi'nde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, kısa sürede büyüyen yangına müdahale ederek söndürdü.

Camide geniş çaplı hasara yol açan yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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