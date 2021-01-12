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Sakarya’da çanta içerisinde et ve kemik parçaları bulundu

12.01.2021 22:04 | Son Güncelleme:
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Sakarya’nın Serdivan ilçesinde derede bulunan bir çanta içerisinde insana ait olduğu tahmin edilen kemik ve et parçaları bulundu.

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde derede bulunan bir çanta içerisinde insana ait olduğu tahmin edilen kemik ve et parçaları bulundu. Olay ile ilgili soruşturma başlatılırken parçalar incelenmek üzere otopsi merkezine gönderildi.
Edinilen bilgilere göre, Serdivan ilçesi Yazlık Mahallesi’nde bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, Çark Deresi’nde bir çantanın içerisinde insana ait olduğu tahmin edilen et ve kemik parçaları buldu. Olay yeri inceleme ekiplerinin derede yaptığı geniş çaplı araştırma sonrasında çanta içerisindeki parçalar incelenmek ve kimlik tespiti yapılmak üzere Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk kampüsünde bulunan Otopsi Merkezine gönderildi.

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