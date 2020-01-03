Sakarya'da çekiciyle üzerinden geçtiği kişiyi öldüren sanığa müebbet

Sanığın iş yerinden geri geri çıkarken çekicinin Mumlu'nun otomobilinin önüne çıkmasından dolayı maktulün kornaya bastığı belirtilerek, "Maktulün sanığa yönelik herhangi bir hakaret, tehdit ya da haksız bir eylemi olmamasına rağmen sanığın birlikte alkol aldığı üç kişinin Mumlu'nun yanına geldikleri ve darbetmek istedikleri ancak maktulün eşi Sibel Mumlu'nun Feyzi Mumlu'yu aracın içine çekmesinden sonra maktulün aracını sürmeye devam ettiği ve olay yerinden ayrıldığı anlaşılmıştır." ifadesi kullanıldı.

Mahkeme heyetince hazırlanan gerekçeli kararda, olay günü 3 arkadaşıyla iş yerinde alkol alırken bir aracın çekilmesi gerektiği şeklinde telefon gelmesi üzerine sanık Karatiken'in alkollü olduğu halde aracı çekmek için iş yerinden ayrıldığı kaydedildi.

Sanığın maktulü takip etmeye başladığı, yolda sıkıştırdığı, korna çaldığı, bazen önlerine kırdığı ve selektör yaptığına değinilerek, sanık Karatiken'in ilk olay yerinden yaklaşık 17 kilometre sonra çekiciyle Mumlu'nun otomobiline vurarak durdurduğu aktarıldı.

Bunun üzerine Mumlu'nun otomobilinden indiği, bu sırada sanığın geri geri gelerek vurmasıyla maktulün çekicinin arka kısmına yüz üstü düştüğü kaydedilerek, "Daha sonra Mumlu'nun kalktığı ve çekicinin önüne geçtiği, el kol hareketi yaparak 'Ne yapıyorsun?' diye bağırdığı, bu sırada sanığın kasti şekilde maktulün üzerinden çekici kamyonet ile geçerek öldürdüğü, sanığın eyleminin sabit olduğu, cezalandırılması gerektiği anlaşılmış olup bu yönde hüküm tesis edilmiştir." denildi.

Sanığın eylemini gerçekleştirdikten sonra yaralı olduğunu düşünse bile Mumlu'yu olay yerinde bırakarak kaçması ve olay saatinde yaklaşık 200 promil alkollü olmasının bir bütün halinde değerlendirildiğinde Karatiken'in eyleminin kasıtlı olarak gerçekleştirdiğinin anlaşıldığı belirtildi.