HABER
  4. Sakarya'da çekiciyle üzerinden geçtiği kişiyi öldüren sanığa müebbet

Sakarya'da çekiciyle üzerinden geçtiği kişiyi öldüren sanığa müebbet

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2020 11:45 | Son Güncelleme

Sakarya'da çekiciyle üzerinden geçtiği kişiyi öldüren sanığa müebbet

Sakarya'da, tartıştığı otomobil sürücüsünü çekiciyle ezerek öldüren sanık, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Sakarya 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında, 16 Aralık 2018'de maktul Feyzi Mumlu'yu çekiciyle ezerek öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan sanık Hakan Karatiken'e "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verildi.

Mahkeme heyetince hazırlanan gerekçeli kararda, olay günü 3 arkadaşıyla iş yerinde alkol alırken bir aracın çekilmesi gerektiği şeklinde telefon gelmesi üzerine sanık Karatiken'in alkollü olduğu halde aracı çekmek için iş yerinden ayrıldığı kaydedildi.

Sanığın iş yerinden geri geri çıkarken çekicinin Mumlu'nun otomobilinin önüne çıkmasından dolayı maktulün kornaya bastığı belirtilerek, "Maktulün sanığa yönelik herhangi bir hakaret, tehdit ya da haksız bir eylemi olmamasına rağmen sanığın birlikte alkol aldığı üç kişinin Mumlu'nun yanına geldikleri ve darbetmek istedikleri ancak maktulün eşi Sibel Mumlu'nun Feyzi Mumlu'yu aracın içine çekmesinden sonra maktulün aracını sürmeye devam ettiği ve olay yerinden ayrıldığı anlaşılmıştır." ifadesi kullanıldı.

Sanığın maktulü takip etmeye başladığı, yolda sıkıştırdığı, korna çaldığı, bazen önlerine kırdığı ve selektör yaptığına değinilerek, sanık Karatiken'in ilk olay yerinden yaklaşık 17 kilometre sonra çekiciyle Mumlu'nun otomobiline vurarak durdurduğu aktarıldı.

Bunun üzerine Mumlu'nun otomobilinden indiği, bu sırada sanığın geri geri gelerek vurmasıyla maktulün çekicinin arka kısmına yüz üstü düştüğü kaydedilerek, "Daha sonra Mumlu'nun kalktığı ve çekicinin önüne geçtiği, el kol hareketi yaparak 'Ne yapıyorsun?' diye bağırdığı, bu sırada sanığın kasti şekilde maktulün üzerinden çekici kamyonet ile geçerek öldürdüğü, sanığın eyleminin sabit olduğu, cezalandırılması gerektiği anlaşılmış olup bu yönde hüküm tesis edilmiştir." denildi.

Sanığın eylemini gerçekleştirdikten sonra yaralı olduğunu düşünse bile Mumlu'yu olay yerinde bırakarak kaçması ve olay saatinde yaklaşık 200 promil alkollü olmasının bir bütün halinde değerlendirildiğinde Karatiken'in eyleminin kasıtlı olarak gerçekleştirdiğinin anlaşıldığı belirtildi.

Mumlu'yu olay yerinde bırakarak kaçması ve sonrasındaki hareketleri nazara alındığında sanık hakkında takdir indirimi uygulanmadığı vurgulanan gerekçeli karada, sanığın Feyzi Mumlu'ya yönelik "kasten öldürme" suçundan dolayı müebbet hapisle cezalandırılmasına ve tutukluluk halinin devam etmesine hükmedildiği ifade edildi.

Arifiye 4. Sanayi Bölgesi'nde 16 Aralık 2018'te 54 FS 512 plakalı otomobilin sürücüsü Feyzi Mumlu (38) ile 54 ED 656 plakalı çekici sürücüsü Hakan Karatiken arasında tartışma çıkmış, daha sonra olay yerinden 15-20 kilometre uzaklıktaki Geyve ilçesi Şerefiye Mahallesi mevkisinde Karatiken, aracıyla otomobil sürücüsünü ezmişti.

Sağlık ekiplerince Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Mumlu, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERBu ünlüyü tanıdınız mı? Sandığınız kişi değil Bu ünlüyü tanıdınız mı? Sandığınız kişi değil
Gürcistan sınırını geçen atların durumu içler acısıGürcistan sınırını geçen atların durumu içler acısı
Buz tutan gölette ördek geçişiBuz tutan gölette ördek geçişi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çekici öldürme sakarya

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da tren kazası

Ankara'da tren kazası

Kasım Süleymani kimdir?

Kasım Süleymani kimdir?

Mucize Doktor'da Nazlı'dan aşk itirafı!

Mucize Doktor'da Nazlı'dan aşk itirafı!

1 Şubat 2020'de uygulamaya giriyor! Emanet hesap ile güvenli ödeme

1 Şubat 2020'de uygulamaya giriyor! Emanet hesap ile güvenli ödeme

Saldırının ardından İran'dan peş peşe açıklamalar

Saldırının ardından İran'dan peş peşe açıklamalar

ABD İran'ın 'efsane' komutanını öldürdü!

ABD İran'ın 'efsane' komutanını öldürdü!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Büyük ikramiye talihlileri ikramiyelerini aldılar

Büyük ikramiye talihlileri ikramiyelerini aldılar

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Yerli otomobilin ön sipariş fiyatı belli oldu!

Yerli otomobilin ön sipariş fiyatı belli oldu!

Büyük ikramiyenin çıktığı ilçe belli oldu! Herkes onun peşinde

Büyük ikramiyenin çıktığı ilçe belli oldu! Herkes onun peşinde

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ekrem İmamoğlu, yeni metrobüs aracının test sürüşüne katıldı

Merak ediliyordu! İmamoğlu test edip fotoğraflarını paylaştı

Muğla merkezli 7 ilde muvazzaf askerlere FETÖ operasyonu!

Muğla merkezli 7 ilde muvazzaf askerlere FETÖ operasyonu!

Van'da yakalanan dilencinin üzerinden 1179 lira çıktı

Hepsi dilencinin üzerinden çıktı

Son dakika: Eski Hava Harp Okulu öğrencisi 70 sanığa müebbet hapis

Eski Hava Harp Okulu öğrencisi 70 sanık hakkında yeni gelişme

Sadece 45 saniye sürdü! Çevrelerinden onlarca kişi geçti ama...

Çevrelerinden onlarca kişi geçti ama...

Adana’da tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı

Adana’da tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.