Sakarya'da, cep telefonu ve bilgisayar çalan 3 şüpheli yakalandı

Sakarya'da teknoloji mağazalarından cep telefonu ve bilgisayar çalan 3 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Adapazarı ve Serdivan ilçesinde cep telefonu ve bilgisayar satan 3 ayrı mağazadan 7 cep telefonu, 2 dizüstü bilgisayar, tablet, çok sayıda telefon ve bilgisayar aksesuarı çalındığını ihbarını alan polis ekipleri çalışma başlattı.

Mağazalarda bulunan güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, hırsızlık olaylarını gerçekleştiren şüphelilerin Suriye uyruklu Shanın F. (18), Beşar S. (21) ve Hasan M. (19) olduğunu tespit etti.

Şüpheliler, polis ekiplerince yapılan teknik takibin adından Adapazarı ilçesinde, kiraladıkları araçla birlikte yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan mağazalardaki hırsızlık anları, güvenlik kameralarınca da kaydedildi.

