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Sakarya’da çeşitli suçlardan aranan 22 kişi operasyonla yakaladı

30.01.2021 20:21 | Son Güncelleme:
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Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin il genelinde aranan şahıslara yaptığı operasyonu neticesinde 22 kişi yakalandı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin il genelinde aranan şahıslara yaptığı operasyonu neticesinde 22 kişi yakalandı. Şüpheliler emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi.
Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sorumluluk bölgelerinde mevcut huzur ve güven ortamı ile kamu düzeninin devamının sağlanmasının yanı sıra aranan şahısların yakalanmasına yönelik sabah saatlerinde 22 ayrı adrese eşzamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 21 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.G., 12 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A., 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.G., 10 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ö., 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.K, 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.C., 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.B., 6 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.C., 5 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.K., 5 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.E., 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.D., 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.A., 4 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.T., 3 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.E., 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.K., 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.S. isimli şahıslar ile yine çeşitli suçlardan aranmaları bulunan 6 kişi olmak üzere toplamda 22 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 22 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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