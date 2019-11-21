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Sakarya'da CHP'li Özkoç'un ifadelerine tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2019 14:49 | Son Güncelleme

Sakarya'da CHP'li Özkoç'un ifadelerine tepki

Sakarya'da sivil toplum kuruluşları, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un, Meclis Genel Kurulu'ndaki bir tartışma sırasında AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e yönelik kullandığı ifadelere tepki gösterdi.

CHP İl Başkanlığı karşısındaki alanda toplanan "Sakarya Milli İrade Sivil Toplum Kuruluşları" üyeleri adına konuşan Hizmet-İş Sendikası Sakarya Kadın Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Gülay Kaymakçı, Özkoç'un sözlerini kınadıklarını söyledi.

Engin Özkoç'un olayın akabinde Özlem Zengin'e "Bu sözün ne anlama geldiğini bilmiyordum." diyerek özür dilemesinin insanilik bağlamında olumlu olsa da kabahatinin üstünü örtecek yeterlilikte olmadığını belirten Kaymakçı, "Soruyoruz, Sayın Özkoç, dün bu ülkede 'Başörtülülere haddini bildiriniz' diyen köhne zihniyetin sebep olduğu acıları, bu toplumda açtığı derin yaraları göremeyecek kadar bu ülkeye yabancı mısınız? 'Anlamını bilmiyordum.' dediğiniz sözcüklerin, bu ülkedeki başörtülü kadınların hayatında nasıl bir yara olduğunu siz unutsanız da biz unutmadık." diye konuştu.

Kaymakçı, binlerce başörtülü kadının çalışma yaşamının dışına itildiğini, on binlercesinin eğitim hakkından mahrum bırakıldığını ve hatta Medine Bircan vakasında olduğu gibi sağlık hizmeti alamadığı için ölüme terk edildiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu sözcükler geçmişte sadece Sayın Merve Kavakçı'ya değil ülkenin tüm başörtülü kadınlarına meydan okuma ifadesi olarak kullanıldı ve çok ağır bedeller ödetildi. Bedeli ödenmiş ve zararı hala tamir edilememiş bir geçmişi sahiplenmeye devam ediyorsanız söyleyin bilelim. Yeniden turnikelere sıkıştırılacak, peruklu fotoğraf çekerek hastanelerde tedavi olacak, iş yerlerimizden kapı dışarı edileceksek, bu ülkenin anamuhalefet partisi olarak bu ülkenin başörtülü kadınlarına vaatleriniz bunlarsa bunu açıkça ifade edin de bilelim."

Özkoç'un ifadelerinin sadece Özlem Zengin'e söylenmediğini dile getiren Kaymakçı, "Sayın Özkoç'u bu ayrıştırıcı, tahkir edici, şiddet dolu ifadelerinden dolayı tüm başörtülü kadınlardan özür dilemeye davet ediyoruz. Yıllar sonra Meclis'te böyle çirkin bir saldırıya maruz kalmalarından dolayı Sayın Özlem Zengin hanımefendinin şahsında tüm kadın vekillerimizin üzüntüsünü paylaşıyor ve olay karşısındaki direnişlerini dik duruşlarını selamlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Grup, açıklamanın ardından dağıldı.

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Engin Özkoç Özlem Zengin sakarya Sakarya Milli İrade Sivil Toplum Kuruluşları

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