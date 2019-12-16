HABER

Sakarya’da çıkan yangın 3 saatte kontrol altına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.12.2019 20:44 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde kum boşaltmak için damperini kaldıran kamyonun elektrik tellerine takılması sonucu çıkan yangın, ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışmaları sonucu kontrol altına alındı.Olay, Adapazarı ilçesi Hızırtepe Mahallesi Yalçın Sokak’ta meydana geldi.

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde kum boşaltmak için damperini kaldıran kamyonun elektrik tellerine takılması sonucu çıkan yangın, ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışmaları sonucu kontrol altına alındı.
Olay, Adapazarı ilçesi Hızırtepe Mahallesi Yalçın Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kamyon sürücüsü damperini kaldırmak istediği sırada damper elektrik tellerine çarptı. Kopan elektrik telleri nedeniyle kamyonun yakıt deposu alev aldı. Kamyonun tutuşmasıyla alevler yol kenarındaki bir evin doğalgaz kutusuna sıçradı. Doğalgazın alevlenmesiyle yangın iyice büyüdü. Yangını gören vatandaşlar Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve AGDAŞ ekiplerine haber verdi. AGDAŞ ekipleri bölgenin doğalgazını keserken, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alındı.
Hızırtepe Mahallesi Muhtarı Fatih Eltutan, “Olayın başladığı esnada evime doğru gidiyordum, o sırada olayın oluş anını gördüm. Kamyonet, kum boşaltmak için damperini kaldırdığı sırada yüksek gerilim hattının enerjisi yüksek olduğu için o metali çekti ve patlama yaptı. Patlama ile birlikte aracın alev alması bir oldu. Allah’tan şoför kamyonun içerisinden kendisini dışarıya zor attı. Patlamanın yaşandığı bölgede doğalgazın geçmesi yangını daha da büyüttü, ekipler gerekli müdahaleleri gerçekleştirdi. Allah’a şükür can kaybımız yok. Evde yangın esnasında birileri vardı ama onlar da tahliye edildi, durumlarının iyi olduğunu öğrendik” dedi.
Öte yandan, ekipler mahalleye doğalgaz ve elektrik verilebilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Sırf siparişi gecikti diye... Şoke eden anlar!Sırf siparişi gecikti diye... Şoke eden anlar!
Geçinemeyenler: 'Hayatın bir amacı kalmıyor'Geçinemeyenler: 'Hayatın bir amacı kalmıyor'
Şiddete uğradığını iddia eden Nepalli genç kız sosyal medyadan yardım istediŞiddete uğradığını iddia eden Nepalli genç kız sosyal medyadan yardım istedi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Can'a yürümedim, koştum hatta zıpladım'

'Can'a yürümedim, koştum hatta zıpladım'

İmamoğlu net konuştu: Mafyacılık oynatmayacağız!

İmamoğlu net konuştu: Mafyacılık oynatmayacağız!

Paylaşımı olay oldu! 'Instagram alev aldı!'

Paylaşımı olay oldu! 'Instagram alev aldı!'

Bakan Kasapoğlu şaşıp kaldı! Masasına bırakıp gitti

Bakan Kasapoğlu şaşıp kaldı! Masasına bırakıp gitti

Apartmandaki 'gebereceksin' yazısıyla ilgili yeni gelişme

Apartmandaki 'gebereceksin' yazısıyla ilgili yeni gelişme

HDP’li vekiller binaya geldi, tansiyon yükseldi

HDP’li vekiller binaya geldi, tansiyon yükseldi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İngiliz ajan ölü bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu

İngiliz ajan ölü bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İzmir’de deprem

İzmir’de deprem

Gelecek Partisi’nin Kurucular Kurulu'ndaki isimler!

Gelecek Partisi’nin Kurucular Kurulu'ndaki isimler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den Melen Barajı açıklaması!

Bakan Pakdemirli'den Melen Barajı açıklaması!

İçişleri Bakanlığı: Fas vatandaşı yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Sınır dışı edildi

'MEB 830 Suriyeli öğretmen atadı' iddialarına yanıt!

'MEB 830 Suriyeli öğretmen atadı' iddialarına yanıt!

Kamyon damperi elektrik hatlarını kopardı, facia ucuz atlatıldı

Faciadan dönüldü!

İstanbul Bakırköy'deki 'gürültü' kavgasında karar verildi!

'Gürültü' kavgasında karar verildi!

Necip Hablemitoğlu'nun suikastten hemen önceki görüntüleri ortaya çıktı

Suikast sonucunda hayatını kaybetmişti! 17 yıl sonra son görüntüleri ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.