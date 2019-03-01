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Sakarya'da cinayet

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.03.2019 02:19 | Son Güncelleme

Sakarya'da cinayet

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde boşandığı eşini silahla öldüren kişi intihar etti.

Alınan bilgiye göre, boşandığı eşi N.B'nin Korucuk Mahallesi'nde bir sitedeki evinin önüne gelen C.A, eski eşiyle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine yanında getirdiği tabancayla N.B'ye ateş eden C.A, aynı silahla intihar etti.

Silah seslerinin duyan komşuların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

N.B'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirleyen 112 Acil Servis ekipleri, C.A'yı Yenikent Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. C.A, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

N.B. ve C.A'nın cenazeleri, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezi'ne kaldırıldı.

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