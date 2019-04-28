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Sakarya'da cinayet ve intihar

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2019 13:41 | Son Güncelleme

Erenler ilçesinde bir kişi, tartıştığı patronunu silahla öldürdükten sonra aynı silahla eşini ve kızını öldürmesinin ardından yaşamına son verdi

Sakarya'nın Erenler ilçesinde bir kişi, tartıştığı patronunu silahla öldürdükten sonra aynı silahla eşini ve kızını öldürmesinin ardından intihar etti.

Alınan bilgiye göre, dün Modern Sanayi'de inşaat firması bulunan müteahhit Ahmet Kuzgun ile çalışanı İsmail Bozbay arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından ayrıldığı iş yerine yeniden gelen Bozbay, namaz kılan Kuzgun'a silahla ateş ederek kaçtı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kuzgun'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Kuzgun'un cesedi, polis ve savcılık incelemesinin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'ndeki otopsi merkezine götürüldü.

Zanlının yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, gece saatlerinde Adapazarı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki eve gittiklerinde İsmail Bozbay, eşi Aycan ve 4 yaşındaki kızları Serra Bozbay'ın cansız bedenleriyle karşılaştı.

Zanlının eşi ve kızını silahla öldürdükten sonra intihar ettiği değerlendiriliyor.

Üç kişinin cesedi, otopsi yapılmak üzere aynı hastanenin morguna götürüldü.

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