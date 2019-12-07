Sakarya'da Çocuk Hakları Sokağı hizmete açıldı

Sakarya'da, Adapazarı Belediyesince yapımı tamamlanan ve "Çocuk Dostu Kent" ödülüne layık görülen Çocuk Hakları Sokağı hizmete açıldı.

Şeker Mahallesi Türk-İş İlkokulu arkasında düzenlenen törende konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, depremle yerle bir olan şehrin bugün Türkiye'nin en marka şehirleri arasında yer aldığını söyledi.

Sakarya'nın her geçen gün biraz daha ileri gittiğini vurgulayan Yavuz, "Daha yaşanabilir kent olma anlamında büyük mesafe kat etmektedir. Sadece maddi anlamda gelişmişlik değil, çevre anlamında da çok önemli icraatları gördük. Kent Park, Millet Bahçesi ve hemen burada Çocuk Hakları Sokağı... Çocuk dendiğinde hepimizin aklına cennet çiçeği gelir. Çocuklarımızdan cennet kokusu alırız, onlara ne yapsak azdır. Çocuklarımızın geleceğe iyi hazırlanması, herşeyden önemlidir." diye konuştu.

Yavuz, projenin kente hayırlı olmasını dileyerek, katkılarından dolayı Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu ve çalışanları tebrik etti.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce de çocukların geleceğe daha iyi hazırlanabilmesi için ekranlardan uzaklaştırılması gerektiğini vurguladı.