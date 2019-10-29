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Sakarya’da Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında sürpriz evlilik teklifi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2019 18:30 | Son Güncelleme

Hendek Belediye Başkanı Babaoğlu, Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Hendek’te bir araya gelen yüzlerce motosiklet tutkunuyla Cumhuriyet sürüşü gerçekleştirdi.

Hendek Belediye Başkanı Babaoğlu, Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Hendek’te bir araya gelen yüzlerce motosiklet tutkunuyla Cumhuriyet sürüşü gerçekleştirdi. Sürüşün ardından ilçe meydanı, motosiklet tutkunu bir gencin kız arkadaşına yaptığı sürpriz evlilik teklifine şahit oldu.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 96.yılı Hendek’te renkli ve coşkulu kutlamalarla devam ediyor. Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, Bayraktepe’de toplanan yüzlerce motosiklet tutkunu ile bir araya geldi. Babaoğlu motosikletlilerle birlikte Bayraktepe’den başlayarak ilçede motosikletiyle tur attı. Türk bayraklarıyla coşkulu anların yaşandığı sürüş Cumhuriyet Meydanı Atatürk anıtı önünde son buldu.

Anıtın önünde Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Şevket İlhan, belediye başkan yardımcıları, daire müdürleri ve yüzlerce kişi hep birlikte saygı duruşunda bulunarak, İstiklal Marşı’nı okudu. Babaoğlu, Emniyet ve Jandarma mensuplarına emekleri nedeniyle teşekkür etti. Etkinlikte bir de sürpriz evlilik teklifi yapıldı. Başkan Babaoğlu, Alper Özsoy isimli motosiklet tutkununu davet ederek mikrofonu kendisine verdi. Özsoy gönlünü kaptırdığı kız arkadaşı Seda Fulya Tan’a yüzlerce kişinin önünde evlilik teklifinde bulundu. Seda Fulya Tan, Alper Özsoy’un evlilik teklifini kabul ederken Başkan Babaoğlu genç çiftleri kutladı.

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