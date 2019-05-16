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Sakarya’da damperi açılan kamyon üst geçitte asılı kaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.05.2019 19:06 | Son Güncelleme

Sakarya D-100 karayolunda açılan damperi üst geçide çarpan hafriyat kamyonu köprüde asılı kaldı.

Sakarya D-100 karayolunda açılan damperi üst geçide çarpan hafriyat kamyonu köprüde asılı kaldı. Trafiğe kapanan yolda uzun araç kuyrukları oluştu.
Olay Sakarya 18.00 sıralarında Sakarya D-100 karayolu Aşağıdereköy Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D-100 karayolunda seyir halinde olan Bilal Satılmış idaresindeki 06 FV 0662 plakalı hafriyat kamyonunun damperi kendiliğinden açıldı. Uzun süre açık damperle seyreden kamyon Aşağıdereköy mevkiinde bulunan üst geçide çarptı. Üst geçidin altına damperi takılan kamyon çarpmanın etkisiyle şaha kalktı.
Kazanın şokunu atlatan sürücü Bilal Satılmış’ın haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve çekici ekipleri sevk edildi. Kamyonun çekici ile kurtarılma çalışmaları sırasında trafiğe kapanan yolda uzun araç kuyrukları oluştu. İki çekici yardımıyla uzun uğraşlar sonucu köprü altında sıkıştığı yerden kurtarılan kamyon yol kenarına alındı. Aracın çekilmesi sonrası yol yeniden trafiğe açılırken trafik 1 saat sonra yeniden normale döndü.

Sakarya’da damperi açılan kamyon üst geçitte asılı kaldı

Sakarya’da damperi açılan kamyon üst geçitte asılı kaldı

Sakarya’da damperi açılan kamyon üst geçitte asılı kaldı

Sakarya’da damperi açılan kamyon üst geçitte asılı kaldı

Sakarya’da damperi açılan kamyon üst geçitte asılı kaldı

Sakarya’da damperi açılan kamyon üst geçitte asılı kaldı

Sakarya’da damperi açılan kamyon üst geçitte asılı kaldı

Sakarya’da damperi açılan kamyon üst geçitte asılı kaldı

Sakarya’da damperi açılan kamyon üst geçitte asılı kaldı

Sakarya’da damperi açılan kamyon üst geçitte asılı kaldı

Sakarya’da damperi açılan kamyon üst geçitte asılı kaldı

Sakarya’da damperi açılan kamyon üst geçitte asılı kaldı

Sakarya’da damperi açılan kamyon üst geçitte asılı kaldı
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