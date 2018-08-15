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Sakarya'da darbe girişimini yöneten komutanları müebbet hapis

YAŞAM HABERLERİ  | 15.08.2018 12:26 | Son Güncelleme

15 TEMMUZ gecesi Sakarya Valiliği'ni işgal girişiminde bulunan askerler hakkında karar verilmeye başlandı.

Aziz GÜVENER FERİZLİ(Sakarya),(DHA) 15 TEMMUZ gecesi Sakarya Valiliği'ni işgal girişiminde bulunan askerler hakkında karar verilmeye başlandı. 86'sı tutuklu 222 kişinin yargılandığı davada Sakarya'da darbeyi yöneten Eski Tugay Komutanı Kurmay Albay Uğur Coşkun ve Eski Merkez Komutanı Albay Ahmet Üzer 'Anayasayı ihlal' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

15 Temmuzda FETÖPDY'nin gerçekleştirdiği darbe girişiminde Sakarya Valiliği'ni işgal etmeye çalışan askerler bugün son kez hakim karşısına çıktı. Karar duruşması bugün Ferizli ilçesindeki darbe girişimi davalarının görüldüğü Ferizli Spor Salonu'ndaki Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirildi. 15 Temmuz gecesi darbe girişimine katılan 86'sı tutuklu 222 sanık için karar verilmeye başlandı. Sakarya'da darbeyi yöneten Eski Tugay Komutanı Kurmay Albay Uğur Coşkun ve Eski Merkez Komutanı Ahmet Üzer 'Anayasayı ihlal' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Sanıklar hakkında kararlar açıklanmaya devam ediyor.

Duruşma öncesi salon önünde toplanan 15 Temmuz Milli İrade Derneği üyeleri bir basın açıklaması yaptı. Dernek Başkanı, AK Parti eski Sakarya Milletvekili Ali İnci, hainlerin hak ettikleri cezayı alacaklarını belirterek, Tabi o gece çok karanlık bir geceydi. O gece insanlar silahlara karşı, toplara, tüfeklere, uçaklara karşı vücudunu siper etti. O geceki felakette şarapnellere karşı vücudunu siper etti ve canını ortaya koydu, büyük bir mücadele verdi. O gece Sakarya Valiliği 1,5 saat işgal altında kaldı. Geldiler ve teslim aldılar Sakarya Valiliğini, aldıktan sonra Sakarya halkı ile birlikte bugün gördüğünüz 15 Temmuz Derneğinden arkadaşlarımızla birlikte büyük bir mücadele ettik. Orada yaralanan vurulan 14 tane arkadaşımız vardı. Belimizde silah olmasına rağmen silahsız olarak silahımızı çekmeden bize kurşun sıkanlara karşı yürüdük ve o gece valiliği geri aldık. O gece büyük bir mücadeleydi Ankara'da, İstanbul'da başta Cumhurbaşkanımızın emriyle sokaklara çıkan milletimizi tebrik ediyoruz. O gece onlara ne söylediysek gözleri kararmıştı, emir almış oldukları yerden muhakkak bu işi başarmış ve başaracakları inancıyla duran o insanları gerçekten hak ettikleri cezayı o gün de söyledik, o gece de söyledik sabahında da hak etmedikleri asker elbiselerini çıkardıklarında da söyledik. Hak ettikleri cezayı alacaklar. İçlerinde bulunan gerçekten bu işe karışmamış insanların ceza almasını gönlümüz asla kabul etmez, böyle bir şey de bulunmamız söz konusu değildir. Hainler hak ettikleri cezayı alacaklardır. dedi.

15 Temmuz gecesi her şeyi bırakıp savaşmak için valiliğe koştuklarını belirten İnci, O gece bire bir ilk kapıdan içeri giren yanımızda yine Ekrem Sağlık arkadaşımız benim bir adım önümdeydi. 3 tane yavrusuyla, kızımızın düğünü vardı düğünü bırakarak geldik. Valisi, Büyükşehir Belediye Başkanı, milletvekilleri, bakanların dolu olduğu düğünü bırakarak savaşa geldik. Biz bu işi o gece başardık. Şimdi onlar bugüne kadar yattılar ama şimdi cezalarını almalarını hararetle, hassasiyetle istiyoruz. İnşallah bir daha Türkiye'de böyle bir şeye kimse kalkışmayacak bir ceza aldıkları zaman bir daha kimse böyle bir şeye asla kalkışmayacak olduğunu hepimiz görüyoruz. Allah Cumhurbaşkanımıza zeval vermesin, onun dik duruşu Türkiye'nin bağımsızlığını sağlamıştır. O gece selalar okundu, ezanlar okundu, işte bu ülkenin üzerinden ezanları susturamayacaklar ve bayraklarımızı indiremeyecekler. Onu bu millet bir kez daha ortaya koydu. Biz 15 Temmuz'u unutmadık, unutmayacağız ve asla unutturmayacağız. diye konuştu.

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