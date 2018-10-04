Sakarya'da DEAŞ operasyonu

Sakarya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 2 kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Sakarya Emniyet Müdürlüğü'nce DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve eylemlerinin önlenmesi amacıyla çalışma başlatıldı.
Polis ekiplerince DEAŞ terör örgütünün Irak'ın Ramadi bölgesine ilk girdiği dönemde, örgüt mensuplarını karşıladıkları, terör örgütü tarafından kurucu üye ilan edildikleri ve birçok eylem kararını verdikleri iddiasıyla Irak uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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