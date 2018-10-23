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Sakarya'da DEAŞ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2018 11:51 | Son Güncelleme

Operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu 7 şüpheli tutuklandı

Sakarya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu 7 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve eylemlerinin önlenmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

Çalışma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince kentte önceden belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda, Suriye uyruklu 7 şüpheli gözaltına alındı, örgütsel doküman ve dijital materyale el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
DEAŞ sakarya

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