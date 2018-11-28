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Sakarya'da DEAŞ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2018 17:16 | Son Güncelleme

Operasyonda, aralarında örgütün sözde eski El Anbar Valisi'nin de bulunduğu Irak uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı

Sakarya'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve eylemlerinin önlenmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

Çalışma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Adapazarı ve Serdivan ilçelerinde düzenlenen operasyonda, Irak uyruklu şüpheliler S.A.M.A.K, F.R.K.K. ve D.A.A.A. gözaltına alındı.

Şüphelilerden F.R.K.K'nın örgütün sözde eski El Anbar Valisi olduğu ve örgüt mensuplarının Irak'tan Türkiye'ye nakil görevini üstlendiği, S.A.M.A.K'nın ise örgütün finans işlerinde faaliyet gösterdiği bilgisine ulaşıldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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DEAŞ operasyon

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